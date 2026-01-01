images
Cullmann MADRID sports Maxima 325+ Cyan-Grau сумка для фотооборудования

Cullmann MADRID sports Maxima 325+ Cyan-Grau сумка для фотооборудования

Cullmann
Артикул: OLE-1413

Cullmann MADRID sports Maxima 325+ Cyan/Grau – современная сумка для повседневного использования. Изготовлена из износостойкого водоотталкивающего материала. Подойдет для размещения DSLR-камеры с объективом и двумя дополнительными объективами. Имеется отдельный отсек для планшета до 10,1 дюйма. Для защиты от солнца и дождя имеется специальный чехол. Размеры, мм –110х280х200. Вес, г – 900.

Описание

Сумка Cullmann MADRID sports Maxima 325+ имеет два раздельных отделения со сменными перегородками для удобного размещения оборудования. Внутренняя поверхность отделана мягким флисом для защиты дисплея от нежелательных царапин. Есть дополнительный карман для размещения личных вещей, который закрывается на молнию. Для переноски предусмотрен регулируемый плечевой ремень с нескользящей накладкой для плеча. 

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

B+W (44840) F-Pro S03 MRC 58 мм Pol-Сirc циркулярный поляризационный фильтр для объектива
Арт. DAN-0515
B+W (44840) F-Pro S03 MRC 58 мм Pol-Сirc циркулярный поляризационный фильтр для объектива
Наличие
в наличии 1-3 шт

B+W F-Pro S03 MRC 58 мм Pol-Сirc – поляризационный фильтр.

Предназначен для повышения детализации объекта съемки и устранения бликов, отражений от поверхностей объектов. Фильтр также предохраняет линзу объектива от случайного загрязнения и механических повреждений. Аксессуар изготовлен из Schott-стекла наивысшего качества и имеет профессиональную латунную оправу F-Pro. Диаметр, мм – 58.

13 370 ₽
В корзину
Fotokvant BWR-4040 Grey Wrapper сумка-обертка черно-серая неопреновая
Fotokvant BWR-4040 Grey Wrapper сумка-обертка черно-серая неопреновая
Fotokvant BWR-4040 Grey Wrapper сумка-обертка черно-серая неопреновая
Арт. DAN-3078
Fotokvant BWR-4040 Grey Wrapper сумка-обертка черно-серая неопреновая
Наличие
в наличии 1-3 шт

Сумка-обертка неопреновая Fotokvant BWR-4040 Grey Wrapper.

Сумка представляет из себя квадратное полотно специальной ткани с нашитыми застежками-липучками. Завернув в сумку-обертку камеру можно положить в обычную сумку или рюкзак без боязни повредить. Цвет - черно-серый.

 

930 ₽
В корзину
-10 %
GreenBean NP-F970 аккумулятор литий-ионный 10000 мАч
GreenBean NP-F970 аккумулятор литий-ионный 10000 мАч
Арт. DAN-6128
GreenBean NP-F970 аккумулятор литий-ионный 10000 мАч
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 10 ч

Аккумулятор литий-ионный GreenBean NP-F970, 10000 мАч.

Литий-ионный аккумулятор с адаптером типа SONY NP-F емкостью 10050 мАч. Благодаря встроенному контроллеру питания аккумулятор защищен от повреждения по причине перезаряда, глубокого разряда, перегрузки по току или короткого замыкания.

-10 %4 050 ₽
3 640 ₽
В корзину
Novoflex MFT/NIK переходник для объективов Nikon на камеры m4/3
Арт. OLE-0130
Novoflex MFT/NIK переходник для объективов Nikon на камеры m4/3
Наличие
в наличии 4-10 шт

Адаптер Novoflex MFT/NIK для объективов Nikon на камеры Micro Four Thirds позволяет использовать объективы Nikon на SLR (цифровых зеркальных) камерах с креплением для объектива micro 4/3. Адаптер обеспечивает высокоточную коррекцию фокусного расстояния и позволяет фокусироваться на бесконечности. Кроме того, поддерживается автоматический замер экспозиции через рабочую диафрагму и приоритет диафрагмы.

14 000 ₽
В корзину
-5 %
Manfrotto 102 ремень для штатива
Арт. OLE-0860
Manfrotto 102 ремень для штатива
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 4 дн, 18 ч

Manfrotto 102 – ремень для переноски штатива. Изготовлен из прорезиненной ткани. Подпружиненный карабин легко крепится к стальному кольцу на плече штатива, а замкнутая петля захлестывает ноги штатива и затягивается, надежно их удерживая. Оснащается адаптером, обеспечивающим совместимость со всеми штативами Manfrotto. 

-5 %6 590 ₽
6 260 ₽
В корзину
-10 %
Manfrotto 244RC шарнирный кронштейн с быстросъемной площадкой
Manfrotto 244RC шарнирный кронштейн с быстросъемной площадкой
Manfrotto 244RC шарнирный кронштейн с быстросъемной площадкой
Арт. OLE-0574
Manfrotto 244RC шарнирный кронштейн с быстросъемной площадкой
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 3 дн, 14 ч

Manfrotto 244RC – кронштейн из трех шарниров с большой фиксирующей ручкой. Обеспечивает вращение на 360 градусов. Рекомендуется использовать для установки фото- и видеокамеры весом до 3 кг. Комплектуется быстросъемной площадкой с двойным фиксатором и креплением для камеры 1/4 дюйма. Крепление – кронштейн 5/8 дюйма.

-10 %45 090 ₽
40 580 ₽
В корзину

Видео

Сумка свадебного фотографа
Сумка свадебного фотографа
Видеообзор &quot;Универсальные сумки Fotokvant BSN-03 для фотографов и видеографов&quot;
Видеообзор "Универсальные сумки Fotokvant BSN-03 для фотографов и видеографов"
Эйко Хосоэ: современная японская фотография. Откровенность на грани фола
Эйко Хосоэ: современная японская фотография. Откровенность на грани фола
Фотосъемка косметики для каталога. Часть вторая - обработка в фоторедакторе
Фотосъемка косметики для каталога. Часть вторая - обработка в фоторедакторе
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.