Cullmann MADRID sports Maxima 325+ Cyan-Grau сумка для фотооборудования

Сумка Cullmann MADRID sports Maxima 325+ имеет два раздельных отделения со сменными перегородками для удобного размещения оборудования. Внутренняя поверхность отделана мягким флисом для защиты дисплея от нежелательных царапин. Есть дополнительный карман для размещения личных вещей, который закрывается на молнию. Для переноски предусмотрен регулируемый плечевой ремень с нескользящей накладкой для плеча.
B+W F-Pro S03 MRC 58 мм Pol-Сirc – поляризационный фильтр.
Предназначен для повышения детализации объекта съемки и устранения бликов, отражений от поверхностей объектов. Фильтр также предохраняет линзу объектива от случайного загрязнения и механических повреждений. Аксессуар изготовлен из Schott-стекла наивысшего качества и имеет профессиональную латунную оправу F-Pro. Диаметр, мм – 58.