Manfrotto 454 макрорельс

Характеристики:
- ширина, см – 5,75
- высота, см – 1,5
- длина, см – 180
- материал – алюминий
- максимальная длина, мм – 120
- максимальная нагрузка, кг – 8
- вес, кг – 0,45
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto 454 – алюминиевая площадка для штативной головки, идеально подходит для макросъемки.
Новая скользящая пластина имеет два микрометрических винта для точного позиционированного передвижения с простым замком-фиксатором для быстрой установки камеры. Две тарелки можно прикрепить друг к другу на 90 градусов для полного бокового/вперед/назад движения (более 120 мм). Площадка имеет винты на 1/4" и 3/8" для крепления камеры и штатива.
Характеристики:
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