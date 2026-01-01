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Manfrotto 454 макрорельс

Manfrotto 454 макрорельс

Manfrotto
Артикул: OLE-0765

Manfrotto 454 – алюминиевая площадка для штативной головки, идеально подходит для макросъемки.

Новая скользящая пластина имеет два микрометрических винта для точного позиционированного передвижения с простым замком-фиксатором для быстрой установки камеры. Две тарелки можно прикрепить друг к другу на 90 градусов для полного бокового/вперед/назад движения (более 120 мм). Площадка имеет винты на 1/4" и 3/8" для крепления камеры и штатива.

Описание

Характеристики:

  • ширина, см – 5,75
  • высота, см – 1,5
  • длина, см – 180
  • материал – алюминий
  • максимальная длина, мм – 120
  • максимальная нагрузка, кг – 8
  • вес, кг – 0,45

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