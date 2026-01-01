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Profoto 4 Leaf Barndoor for Profoto Zoom Reflector (100671)
Profoto 4 Leaf Barndoor for Profoto Zoom Reflector (100671)
Profoto 4 Leaf Barndoor for Profoto Zoom Reflector (100671)
Profoto 4 Leaf Barndoor for Profoto Zoom Reflector (100671)

Profoto 4 Leaf Barndoor for Profoto Zoom Reflector (100671)

Profoto
Артикул: NVF-2665

Четырехстворчатые шторки Profoto 4 Leaf Barndoor for Profoto Zoom Reflector (100671).

Предназначены для ограничения и регулирования светового пятна. Используются со стандартным рефлектором Zoom. Конструкцией предусмотрены зажимы для крепления фильтров, сот и других рассеивателей.

Описание

Profoto 4 Leaf Barndoor for Profoto Zoom Reflector (100671)

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