Manfrotto 127VS VARIABLE SPREAD BASIC DOLLY - 127VS алюминиевая тележка Долли для штатива.
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Четырехстворчатые шторки Profoto 4 Leaf Barndoor for Profoto Zoom Reflector (100671).
Предназначены для ограничения и регулирования светового пятна. Используются со стандартным рефлектором Zoom. Конструкцией предусмотрены зажимы для крепления фильтров, сот и других рассеивателей.
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Manfrotto 127VS VARIABLE SPREAD BASIC DOLLY - 127VS алюминиевая тележка Долли для штатива.
Grifon TWB-84 – зонт комбинированный. Предназначен для получения различных световых эффектов при студийной съемке.
Диаметр купола 84 см.
Manfrotto 244RC – кронштейн из трех шарниров с большой фиксирующей ручкой. Обеспечивает вращение на 360 градусов. Рекомендуется использовать для установки фото- и видеокамеры весом до 3 кг. Комплектуется быстросъемной площадкой с двойным фиксатором и креплением для камеры 1/4 дюйма. Крепление – кронштейн 5/8 дюйма.
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Fotokvant Color Kit (7677) набор №2 – комплект качественных гелевых фильтров для создания цветных эффектов при съемке.
В комплекте есть все необходимые базовые цвета, с помощью которых можно получить задуманный цвет и создать тот оттенок, который требуется по задаче. Цвета соответствуют цветовой нумерации Lee. Размер фильтров, см – 30x30, толщина 0,18 мм. В наборе - 12 цветов.
B+W F-Pro 010 MRC 82 мм UV-Haze – нейтрально-серый фильтр. Предназначен для затемнения снимка, что позволяет фотографировать с более открытой диафрагмой или с продолжительной выдержкой. Нейтральные фильтры не влияют на окраску изображения, поэтому идеально подходят для совмещения с другими фильтрами. Аксессуар изготовлен из Schott-стекла наивысшего качества и имеет профессиональную латунную оправу F-Pro. Диаметр, мм – 82.
Manfrotto ADAPTER SMALL 1/4" TO 3/8" - Переходник-адаптер малый с 1/4 на 3/8 дюйма (088LBP).
Manfrotto 454 – алюминиевая площадка для штативной головки, идеально подходит для макросъемки.
Новая скользящая пластина имеет два микрометрических винта для точного позиционированного передвижения с простым замком-фиксатором для быстрой установки камеры. Две тарелки можно прикрепить друг к другу на 90 градусов для полного бокового/вперед/назад движения (более 120 мм). Площадка имеет винты на 1/4" и 3/8" для крепления камеры и штатива.