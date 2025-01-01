Manfrotto 393 кронштейн для объектива

Арт. OLE-0765

Manfrotto 454 – алюминиевая площадка для штативной головки, идеально подходит для макросъемки.

Новая скользящая пластина имеет два микрометрических винта для точного позиционированного передвижения с простым замком-фиксатором для быстрой установки камеры. Две тарелки можно прикрепить друг к другу на 90 градусов для полного бокового/вперед/назад движения (более 120 мм). Площадка имеет винты на 1/4" и 3/8" для крепления камеры и штатива.