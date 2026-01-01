QZSD Q160S штатив 122 см с комбинированной головой

QZSD Q160S – компактный штатив 122 см с гибридной головой
QZSD Q160S (артикул DAN-4048) – это компактный четырёхсекционный штатив с комбинированной (гибридной) головой, предназначенный для фото- и видеосъёмки. Максимальная высота составляет 122 см, минимальная – 40 см, а в сложенном виде длина всего 44 см, что делает его удобным для транспортировки и хранения.
Штатив изготовлен из алюминия, что обеспечивает лёгкость (всего 920 г) и прочность. Гибридная голова с быстросъёмным соединением позволяет плавно управлять камерой как для фото, так и для видео. Ножки фиксируются с помощью удобных клипс-зажимов. Центральная колонна может переворачиваться для съёмки с нижней точки или макросъёмки, а крюк для подвеса груза обеспечивает дополнительную стабильность. Максимальная нагрузка составляет 8 кг.
Назначение и применение
- Фото- и видеосъёмка: для портретной, пейзажной и репортажной съёмки.
- Макросъёмка: переворачиваемая центральная колонна для съёмки с нижней точки.
- Путешествия и выездные съёмки: компактный размер и лёгкий вес.
- Работа с тяжёлой техникой: нагрузка до 8 кг.
Ключевые особенности
- Гибридная головы: плавное управление для фото и видео.
- Максимальная высота 122 см: удобная рабочая высота.
- Компактный размер 44 см в сложенном виде: легко помещается в рюкзак.
- Нагрузка до 8 кг: подходит для профессиональных камер и объективов.
- Лёгкий вес 920 г: удобен для длительной переноски.
- Переворачиваемая центральная колонна: для макросъёмки и нижних ракурсов.
- Крюк для груза: дополнительная стабильность.
- Чехол в комплекте: удобное хранение и транспортировка.
Технические характеристики
- Тип: четырёхсекционный штатив
- Бренд: QZSD
- Модель: Q160S
- Тип головы: гибридная
- Максимальная высота: 122 см
- Минимальная высота: 40 см
- Длина в сложенном состоянии: 44 см
- Максимальная нагрузка: 8 кг
- Материал: алюминий
- Вес: 920 г
- Количество секций ног: 4
- Тип фиксации ног: клипсы-зажимы
- Центральная колонна: переворачиваемая
- Крепление камеры: быстросъёмная площадка QZSD Q56
- Комплектация: штатив, гибридная голова, чехол
Как использовать штатив
- Разложение: раздвиньте четыре секции ног на необходимую высоту и зафиксируйте клипсами-зажимами.
- Установка камеры: закрепите камеру на быстросъёмной площадке гибридной головы.
- Регулировка: настройте угол наклона и панорамирование с помощью гибридной головы.
- Макросъёмка: при необходимости переверните центральную колонну для съёмки с нижней точки.
- Стабильность: используйте крюк для подвеса груза для дополнительной устойчивости.
- Сложение: после съёмки сложите штатив и поместите в комплектный чехол.
Преимущества использования
- Компактность: длина в сложенном виде 44 см – идеально для путешествий.
- Лёгкость: вес 920 г не утомляет при длительной переноске.
- Универсальность: подходит для фото и видео, макросъёмки.
- Надёжность: алюминиевая конструкция и нагрузка 8 кг.
Совместимость с оборудованием
- Камеры: беззеркальные, зеркальные, видеокамеры весом до 8 кг.
- Аксессуары: стандартная быстросъёмная площадка QZSD Q56.
Уход и хранение
- Храните штатив в сухом месте, в комплектном чехле.
- Периодически очищайте ножки и механизмы от пыли и грязи.
- Проверяйте надёжность фиксации клипс-зажимов перед каждым использованием.
- Не превышайте максимальную нагрузку – 8 кг.