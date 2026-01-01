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-6 %
QZSD Q160S штатив 122 см с комбинированной головой
QZSD Q160S штатив 122 см с комбинированной головой
QZSD Q160S штатив 122 см с комбинированной головой
QZSD Q160S штатив 122 см с комбинированной головой
QZSD Q160S штатив 122 см с комбинированной головой
QZSD Q160S штатив 122 см с комбинированной головой
QZSD Q160S штатив 122 см с комбинированной головой
QZSD Q160S штатив 122 см с комбинированной головой
QZSD Q160S штатив 122 см с комбинированной головой
QZSD Q160S штатив 122 см с комбинированной головой
QZSD Q160S штатив 122 см с комбинированной головой
QZSD Q160S штатив 122 см с комбинированной головой
QZSD Q160S штатив 122 см с комбинированной головой
QZSD Q160S штатив 122 см с комбинированной головой
QZSD Q160S штатив 122 см с комбинированной головой
QZSD Q160S штатив 122 см с комбинированной головой

QZSD Q160S штатив 122 см с комбинированной головой

QZSD
Артикул: DAN-4048

Штатив QZSD Q160S с комбинированой головой. Максимальная высота - 122 см, минимальная высота - 40 см, в сложеним виде - 44 см. Максимальная нагрузка - до 8 кг. Секций - 4. Материал - алюминий.

Описание

QZSD Q160S – компактный штатив 122 см с гибридной головой

QZSD Q160S (артикул DAN-4048) – это компактный четырёхсекционный штатив с комбинированной (гибридной) головой, предназначенный для фото- и видеосъёмки. Максимальная высота составляет 122 см, минимальная – 40 см, а в сложенном виде длина всего 44 см, что делает его удобным для транспортировки и хранения.

Штатив изготовлен из алюминия, что обеспечивает лёгкость (всего 920 г) и прочность. Гибридная голова с быстросъёмным соединением позволяет плавно управлять камерой как для фото, так и для видео. Ножки фиксируются с помощью удобных клипс-зажимов. Центральная колонна может переворачиваться для съёмки с нижней точки или макросъёмки, а крюк для подвеса груза обеспечивает дополнительную стабильность. Максимальная нагрузка составляет 8 кг.

Назначение и применение

  • Фото- и видеосъёмка: для портретной, пейзажной и репортажной съёмки.
  • Макросъёмка: переворачиваемая центральная колонна для съёмки с нижней точки.
  • Путешествия и выездные съёмки: компактный размер и лёгкий вес.
  • Работа с тяжёлой техникой: нагрузка до 8 кг.

Ключевые особенности

  • Гибридная головы: плавное управление для фото и видео.
  • Максимальная высота 122 см: удобная рабочая высота.
  • Компактный размер 44 см в сложенном виде: легко помещается в рюкзак.
  • Нагрузка до 8 кг: подходит для профессиональных камер и объективов.
  • Лёгкий вес 920 г: удобен для длительной переноски.
  • Переворачиваемая центральная колонна: для макросъёмки и нижних ракурсов.
  • Крюк для груза: дополнительная стабильность.
  • Чехол в комплекте: удобное хранение и транспортировка.

Технические характеристики

  • Тип: четырёхсекционный штатив
  • Бренд: QZSD
  • Модель: Q160S
  • Тип головы: гибридная
  • Максимальная высота: 122 см
  • Минимальная высота: 40 см
  • Длина в сложенном состоянии: 44 см
  • Максимальная нагрузка: 8 кг
  • Материал: алюминий
  • Вес: 920 г
  • Количество секций ног: 4
  • Тип фиксации ног: клипсы-зажимы
  • Центральная колонна: переворачиваемая
  • Крепление камеры: быстросъёмная площадка QZSD Q56
  • Комплектация: штатив, гибридная голова, чехол

Как использовать штатив

  1. Разложение: раздвиньте четыре секции ног на необходимую высоту и зафиксируйте клипсами-зажимами.
  2. Установка камеры: закрепите камеру на быстросъёмной площадке гибридной головы.
  3. Регулировка: настройте угол наклона и панорамирование с помощью гибридной головы.
  4. Макросъёмка: при необходимости переверните центральную колонну для съёмки с нижней точки.
  5. Стабильность: используйте крюк для подвеса груза для дополнительной устойчивости.
  6. Сложение: после съёмки сложите штатив и поместите в комплектный чехол.

Преимущества использования

  • Компактность: длина в сложенном виде 44 см – идеально для путешествий.
  • Лёгкость: вес 920 г не утомляет при длительной переноске.
  • Универсальность: подходит для фото и видео, макросъёмки.
  • Надёжность: алюминиевая конструкция и нагрузка 8 кг.

Совместимость с оборудованием

Уход и хранение

  • Храните штатив в сухом месте, в комплектном чехле.
  • Периодически очищайте ножки и механизмы от пыли и грязи.
  • Проверяйте надёжность фиксации клипс-зажимов перед каждым использованием.
  • Не превышайте максимальную нагрузку – 8 кг.

Комплектация

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