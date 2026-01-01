QZSD Q160S штатив 122 см с комбинированной головой

Описание

QZSD Q160S – компактный штатив 122 см с гибридной головой

QZSD Q160S (артикул DAN-4048) – это компактный четырёхсекционный штатив с комбинированной (гибридной) головой, предназначенный для фото- и видеосъёмки. Максимальная высота составляет 122 см, минимальная – 40 см, а в сложенном виде длина всего 44 см, что делает его удобным для транспортировки и хранения.

Штатив изготовлен из алюминия, что обеспечивает лёгкость (всего 920 г) и прочность. Гибридная голова с быстросъёмным соединением позволяет плавно управлять камерой как для фото, так и для видео. Ножки фиксируются с помощью удобных клипс-зажимов. Центральная колонна может переворачиваться для съёмки с нижней точки или макросъёмки, а крюк для подвеса груза обеспечивает дополнительную стабильность. Максимальная нагрузка составляет 8 кг.

Назначение и применение

Фото- и видеосъёмка: для портретной, пейзажной и репортажной съёмки.

для портретной, пейзажной и репортажной съёмки. Макросъёмка: переворачиваемая центральная колонна для съёмки с нижней точки.

переворачиваемая центральная колонна для съёмки с нижней точки. Путешествия и выездные съёмки: компактный размер и лёгкий вес.

компактный размер и лёгкий вес. Работа с тяжёлой техникой: нагрузка до 8 кг.

Ключевые особенности

Гибридная головы: плавное управление для фото и видео.

плавное управление для фото и видео. Максимальная высота 122 см: удобная рабочая высота.

удобная рабочая высота. Компактный размер 44 см в сложенном виде: легко помещается в рюкзак.

легко помещается в рюкзак. Нагрузка до 8 кг: подходит для профессиональных камер и объективов.

подходит для профессиональных камер и объективов. Лёгкий вес 920 г: удобен для длительной переноски.

удобен для длительной переноски. Переворачиваемая центральная колонна: для макросъёмки и нижних ракурсов.

для макросъёмки и нижних ракурсов. Крюк для груза: дополнительная стабильность.

дополнительная стабильность. Чехол в комплекте: удобное хранение и транспортировка.

Технические характеристики

Тип: четырёхсекционный штатив

четырёхсекционный штатив Бренд: QZSD

QZSD Модель: Q160S

Q160S Тип головы: гибридная

гибридная Максимальная высота: 122 см

122 см Минимальная высота: 40 см

40 см Длина в сложенном состоянии: 44 см

44 см Максимальная нагрузка: 8 кг

8 кг Материал: алюминий

алюминий Вес: 920 г

920 г Количество секций ног: 4

4 Тип фиксации ног: клипсы-зажимы

клипсы-зажимы Центральная колонна: переворачиваемая

переворачиваемая Крепление камеры: быстросъёмная площадка QZSD Q56

быстросъёмная площадка QZSD Q56 Комплектация: штатив, гибридная голова, чехол

Как использовать штатив

Разложение: раздвиньте четыре секции ног на необходимую высоту и зафиксируйте клипсами-зажимами. Установка камеры: закрепите камеру на быстросъёмной площадке гибридной головы. Регулировка: настройте угол наклона и панорамирование с помощью гибридной головы. Макросъёмка: при необходимости переверните центральную колонну для съёмки с нижней точки. Стабильность: используйте крюк для подвеса груза для дополнительной устойчивости. Сложение: после съёмки сложите штатив и поместите в комплектный чехол.

Преимущества использования

Компактность: длина в сложенном виде 44 см – идеально для путешествий.

длина в сложенном виде 44 см – идеально для путешествий. Лёгкость: вес 920 г не утомляет при длительной переноске.

вес 920 г не утомляет при длительной переноске. Универсальность: подходит для фото и видео, макросъёмки.

подходит для фото и видео, макросъёмки. Надёжность: алюминиевая конструкция и нагрузка 8 кг.

Совместимость с оборудованием

Уход и хранение