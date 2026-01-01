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QZSD Q555 компактный штатив-трансформер с шаровой головой
QZSD Q555 компактный штатив-трансформер с шаровой головой
QZSD Q555 компактный штатив-трансформер с шаровой головой
QZSD Q555 компактный штатив-трансформер с шаровой головой
QZSD Q555 компактный штатив-трансформер с шаровой головой
QZSD Q555 компактный штатив-трансформер с шаровой головой
QZSD Q555 компактный штатив-трансформер с шаровой головой
QZSD Q555 компактный штатив-трансформер с шаровой головой
QZSD Q555 компактный штатив-трансформер с шаровой головой
QZSD Q555 компактный штатив-трансформер с шаровой головой
QZSD Q555 компактный штатив-трансформер с шаровой головой
QZSD Q555 компактный штатив-трансформер с шаровой головой

QZSD Q555 компактный штатив-трансформер с шаровой головой

QZSD
Артикул: DAN-3413

Компактный штатив-трансформер QZSD Q555 с шаровой головой.

Рекомендуется для спортивной, репортажной фотосъемки, а также в качестве универсального штатива для фотографа. Максимальная высота - 138 см, в сложенном виде - 36 см. Максимальная нагрузка - до 5 кг. Материал - алюминий.

Описание

Четырехсекционный штатив имеет отличное соотношение цена-качество. Он изготовлен из алюминия. Штатив имеет надежные регулируемые ножки, и шаровую голову со встроенным быстроразъемным соединением. Ножки фиксируются с помощью удобных клипс-зажимов.

Центральная колонна может переворачиваться для съемки объектов с нижней точки или съемки макро. Дополнительную стабильность обеспечивает крюк для подвеса груза. Штатив идеально подходит для DSLR и видеокамер.

При весе в 1,31 кг максимальная рабочая высота штатива составляет 1,38 метра, а длина в собранном состоянии - всего 52 см, что дает возможность с успехом использовать этот штатив не только в домашних условиях, но и при съемке на открытом воздухе.

Путем нехитрых манипуляций штатив легко превращается в монопод. В комплекте предусмотрен удобный и стильный чехол для хранения и переноски.

Характеристики:

  • тип головки - шаровая
  • рабочая высота - 138 см
  • в сложенном состоянии - 36 см
  • материал - алюминий
  • максимальная нагрузка - 5 кг
  • вес - 1,4 кг

Комплектация

В данном штативе используется быстросъемная площадка для штативов QZSD Q56

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