Fotokvant FLH-16 металлический адаптер-переходник 3/8 на 1/4 дюйма

Fotokvant FLH-15 – стальной винт-адаптер для штатива с 1/4" (папа) на 3/8" (мама). Изготовлен из металла. Подходит ко всем аксессуарам с резьбами 1/4" и 3/8". Комплект поставки – 1 шт.
Москва
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant FLH-16 – резьбовой адаптер черного цвета для установки камеры или аксессуаров на штатив.
Имеет стандартный винт 1/4 дюйма и отверстие 3/8 дюйма. Оснащен нескользящей резиновой прокладкой. Внешний диаметр, см ~2,8 см. Высота, см – 1,5.
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Fotokvant FLH-15 – стальной винт-адаптер для штатива с 1/4" (папа) на 3/8" (мама). Изготовлен из металла. Подходит ко всем аксессуарам с резьбами 1/4" и 3/8". Комплект поставки – 1 шт.
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