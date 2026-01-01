Fotokvant FLH-16 металлический адаптер-переходник 3/8 на 1/4 дюйма

Арт. DAN-8266

Штатив трансформер QZSD Q996H с шаровой головой.

Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к фотокамере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. В сложенном состоянии - 43 см. Вес - 1,55 кг. Подходит для камер, вес которых не превышает 8 кг.