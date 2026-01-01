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Fotokvant FLH-16 металлический адаптер-переходник 3/8 на 1/4 дюйма
Fotokvant FLH-16 металлический адаптер-переходник 3/8 на 1/4 дюйма
Fotokvant FLH-16 металлический адаптер-переходник 3/8 на 1/4 дюйма

Fotokvant FLH-16 металлический адаптер-переходник 3/8 на 1/4 дюйма

Fotokvant
Артикул: NVF-3045

Fotokvant FLH-16 – резьбовой адаптер черного цвета для установки камеры или аксессуаров на штатив.

Имеет стандартный винт 1/4 дюйма и отверстие 3/8 дюйма. Оснащен нескользящей резиновой прокладкой. Внешний диаметр, см ~2,8 см. Высота, см – 1,5.

Описание

Fotokvant FLH-16 металлический адаптер-переходник 3/8 на 1/4 дюйма

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