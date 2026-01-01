Falcon Eyes PhoneHolder 160F гибкий держатель для смартфона

Описание

Держатель предназначен для съемки камерой смартфона. Металлическая штанга в полимерной оболочке, позволяет точно расположить камеру смартфона относительно объекта съемки и стабильно сохраняет выбранное положение.

Зажим с подпружиненной лапкой и резиновыми вставками надежно удерживает смартфон не царапая его.

Шаровое крепление с фиксатором позволяет дополнительно регулировать положение камеры: зажим со смартфоном можно поворачивать на 360 градусов вокруг своей оси и наклонять на 45 градусов.

Для установки на штатив, кольцевой осветитель или другую опору в основании держателя предусмотрены разъем для холодного башмака и латунная втулка на винт 1/4".