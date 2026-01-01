images
images
images
Falcon Eyes PhoneHolder 160F гибкий держатель для смартфона
Falcon Eyes PhoneHolder 160F гибкий держатель для смартфона
Falcon Eyes PhoneHolder 160F гибкий держатель для смартфона

Falcon Eyes PhoneHolder 160F гибкий держатель для смартфона

Falcon Eyes
Артикул: DAN-4369

Гибкий держатель Falcon Eyes PhoneHolder 160F для смартфона.

Держатель для смартфона шириной от 56 до 86 см. Оборудован подпружиненной лапкой, шаровым креплением, гибкой штангой, разъемом для холодного башмака и гнездо под винт 1/4". Вес - 0,1 кг.

Описание

Держатель предназначен для съемки камерой смартфона. Металлическая штанга в полимерной оболочке, позволяет точно расположить камеру смартфона относительно объекта съемки и стабильно сохраняет выбранное положение.

Зажим с подпружиненной лапкой и резиновыми вставками надежно удерживает смартфон не царапая его.

Шаровое крепление с фиксатором позволяет дополнительно регулировать положение камеры: зажим со смартфоном можно поворачивать на 360 градусов вокруг своей оси и наклонять на 45 градусов.

Для установки на штатив, кольцевой осветитель или другую опору в основании держателя предусмотрены разъем для холодного башмака и латунная втулка на винт 1/4".

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-6 %
QZSD Q160S штатив 122 см с комбинированной головой
QZSD Q160S штатив 122 см с комбинированной головой
QZSD Q160S штатив 122 см с комбинированной головой
Арт. DAN-4048
QZSD Q160S штатив 122 см с комбинированной головой
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 3 дн, 17 ч

Штатив QZSD Q160S с комбинированой головой. Максимальная высота - 122 см, минимальная высота - 40 см, в сложеним виде - 44 см. Максимальная нагрузка - до 8 кг. Секций - 4. Материал - алюминий.

-6 %4 930 ₽
4 630 ₽
В корзину
Grifon R-7011 T отражатель просветный 71x112 см
Арт. NVF-7149
Grifon R-7011 T отражатель просветный 71x112 см
Наличие
более 10 шт

Grifon R-7011 T – отражатель предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Размер, см – 71x112.

760 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant CL-C36 студийная клипса с адаптером 16 мм
Fotokvant CL-C36 студийная клипса с адаптером 16 мм
Fotokvant CL-C36 студийная клипса с адаптером 16 мм
Арт. DAN-2428
Fotokvant CL-C36 студийная клипса с адаптером 16 мм
Наличие
более 10 шт

Студийная клипса Fotokvant CL-C36 с адаптером 16 мм.

Клипса с адаптером, предназначена для крепления фона к штанге или легких студийных приборов на любые поверхности. Изготовлена из металла и имеет демпферные накладки на зажимных губках.

290 ₽
В корзину
Fotokvant P-QR60 быстросъемный адаптер с площадкой для штатива
Fotokvant P-QR60 быстросъемный адаптер с площадкой для штатива
Fotokvant P-QR60 быстросъемный адаптер с площадкой для штатива
Арт. DAN-1789
Fotokvant P-QR60 быстросъемный адаптер с площадкой для штатива
Наличие
в наличии 1-3 шт

Адаптер с быстросъемной площадкой Fotokvant P-QR60 для штатива.

Быстросемная площадка для штативов, имеет крепление винт на 1/4 дюйма. Идеально подходит для использования с видео- и цифровыми зеркальными камерами, или зрительными трубами. Адаптер оснащен двумя пузырьковыми уровнями и позволяет осуществить быстрый монтаж и демонтаж камеры на штатив. Изготовлен из алюминия. Размер площадки - 38х60 мм. 

1 390 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes Travel Line 2400 штатив
Falcon Eyes Travel Line 2400 штатив
Falcon Eyes Travel Line 2400 штатив
Арт. DAN-2957
Falcon Eyes Travel Line 2400 штатив
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 15 ч

Трехсекционный штатив с 3D-головой Falcon Eyes Travel Line 2400.

Штатив с 3D-головой, пузырьковым уровнем и выдвижной центральной колонной. Отличный выбор для фотографа путешественника. Максимальная высота 157 см, нагрузка до 3 кг.

-10 %1 930 ₽
1 730 ₽
В корзину
Fotokvant SM-CL3 держатель для смартфона
Fotokvant SM-CL3 держатель для смартфона
Fotokvant SM-CL3 держатель для смартфона
Арт. NVF-9420
Fotokvant SM-CL3 держатель для смартфона
Наличие
более 10 шт

Fotokvant SM-CL3 - универсальный держатель для смартфона. Держатель имеет два разъема 1/4'' для установки на штатив или селфи-палку. Вес - 50 грамм.

270 ₽
В корзину

Видео

Крепление телефона на штатив Fujimi SM-CL1
Крепление телефона на штатив Fujimi SM-CL1
Советы и хитрости по фотосъемке с дымовыми шашками
Советы и хитрости по фотосъемке с дымовыми шашками
Интервью с известным фотографом Мартином Шоллером
Интервью с известным фотографом Мартином Шоллером
Как создать стильный образ. 3 совета профессионального фотографа
Как создать стильный образ. 3 совета профессионального фотографа
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.