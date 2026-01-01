QZSD Q360 алюминиевый штатив с шаровой головой

QZSD Q360 — алюминиевый штатив со съёмной шаровой головой
QZSD Q360 — это универсальный алюминиевый штатив, оснащённый съёмной шаровой головой. Модель рассчитана на максимальную нагрузку до 5 кг и рабочую высоту до 153 см, что делает её подходящей для широкого круга задач: от репортажной и портретной съёмки до предметной фотографии и макросъёмки.
Штатив изготовлен из алюминиевого сплава, что обеспечивает лёгкость (1,4 кг) и устойчивость к коррозии. Трёхсекционные ноги фиксируются удобными клипсовыми зажимами, а переворачиваемая центральная колонна и крюк для подвеса груза добавляют функциональности. Благодаря складной длине всего 61 см, Q360 удобно брать в поездки и хранить в ограниченном пространстве.
Основные технические характеристики
- Тип головки: шаровая со съёмной быстросъёмной площадкой
- Максимальная рабочая высота: 153 см
- Высота в сложенном состоянии: 61 см
- Количество секций ног: 3
- Материал: алюминиевый сплав
- Максимальная нагрузка: 5 кг
- Вес штатива: 1,4 кг
- Фиксация ног: клипсовые зажимы
- Центральная колонна: переворачиваемая (для съёмки макро и с нижней точки)
- Дополнительная стабилизация: крюк для подвеса груза
- Быстросъёмная площадка: QZSD Q56 (в комплекте)
- Комплектация: штатив, шаровая голова, площадка, чехол для хранения и переноски
- Артикул производителя: DAN-2924
Назначение и сферы применения
Благодаря шаровой головке, хорошей грузоподъёмности и высокой рабочей высоте, Q360 подходит для многих жанров съёмки.
- Репортажная съёмка. Быстрая установка и надёжная фиксация камеры при работе в динамичных условиях.
- Предметная и продуктовая съёмка. Стабильность и точность настройки ракурса благодаря шаровой голове.
- Макросъёмка. Переворачиваемая центральная колонна позволяет опустить камеру до уровня объекта.
- Портретная съёмка. Рабочая высота 153 см даёт возможность снимать людей в полный рост.
- Пейзажная и архитектурная съёмка. Лёгкость (1,4 кг) и компактность делают штатив удобным для выездов.
- Видеосъёмка. Шаровая голова хотя и не является специализированной видеоголовой, позволяет достаточно плавно панорамировать для любительских задач.
- Студийная работа. Нагрузка 5 кг позволяет устанавливать не только камеру, но и дополнительные аксессуары (монитор, микрофон).
Ключевые особенности
- Съёмная шаровая голова с быстросъёмной площадкой. Позволяет быстро отсоединять камеру от штатива и при необходимости использовать голову на другом оборудовании.
- Высокая максимальная высота (153 см). Обеспечивает комфортную работу при съёмке стоя, даже для фотографов высокого роста.
- Лёгкий алюминиевый сплав. Вес всего 1,4 кг при нагрузке 5 кг — хорошее соотношение для выездной техники.
- Компактность в сложенном виде (61 см). Помещается в большинство дорожных сумок и чемоданов, удобен для транспортировки.
- Переворачиваемая центральная колонна. Даёт возможность снимать с очень низкой точки (макро, предметка, необычные ракурсы).
- Крюк для подвеса груза. Позволяет утяжелить штатив в ветреную погоду или при съёмке с тяжёлой камерой — достаточно подвесить рюкзак или сумку.
- Клипсовые зажимы ног. Надёжно фиксируют секции, быстро раскладываются и складываются.
- Стильный чехол в комплекте. Защищает штатив при перевозке и хранении.
Совместимость и примеры использования
Штатив совместим с любым оборудованием, имеющим резьбовое гнездо 1/4 дюйма, через быстросъёмную площадку QZSD Q56.
- Зеркальные и беззеркальные камеры. Большинство моделей Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, Panasonic и других брендов.
- Видеокамеры. Домашние и полупрофессиональные камеры весом до 5 кг.
- Экшн-камеры. GoPro и аналоги (через переходник на 1/4 дюйма).
- Смартфоны. При использовании держателя с резьбой 1/4 дюйма.
- Компактные LED-панели и микрофоны. Как стабильная опора для лёгкого звукового или светового оборудования.
- Монопод-трансформация. Одна из ног штатива (или центральная колонна) может использоваться как монопод (в зависимости от конструкции — уточняйте в инструкции).
Важные замечания при эксплуатации
- Не превышайте нагрузку 5 кг. Штатив рассчитан на среднее оборудование, перегрузка может привести к поломке.
- Перед съёмкой проверяйте надёжность фиксации клипс, особенно при поднятой на полную высоту центральной колонне.
- При использовании перевёрнутой центральной колонны будьте осторожны — камера находится внизу, повышен риск удара о ноги штатива.
- На ветру обязательно используйте крюк для груза. Подвесьте рюкзак или другой утяжелитель — это существенно повысит устойчивость.
- Регулярно очищайте зажимы и шаровую голову от пыли и песка. Абразивные частицы могут повредить механизмы.
- Для видеосъёмки плавных панорам рекомендуется использовать специализированные видеоголовы; шаровая голова хороша для фото, но может давать рывки при панорамировании.
Итоговое впечатление
QZSD Q360 — это отличный выбор для фотографа-энтузиаста или полупрофессионала, которому нужен лёгкий, компактный и высокий штатив для разнообразных задач. Алюминиевая конструкция, нагрузка 5 кг и рабочая высота 153 см покрывают потребности большинства съёмок — от репортажа до макро. Съёмная шаровая головка с быстросъёмной площадкой, переворачиваемая центральная колонна и крюк для груза делают его функциональным и удобным в работе. Компактный сложенный размер (61 см) и вес 1,4 кг позволяют брать его в путешествия, а чехол в комплекте защищает при транспортировке. Q360 предлагает хороший баланс цены, качества и возможностей для фотографа, который не хочет переплачивать за бренд, но ценит надёжность.