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-5 %
QZSD Q360 алюминиевый штатив с шаровой головой
QZSD Q360 алюминиевый штатив с шаровой головой
QZSD Q360 алюминиевый штатив с шаровой головой
QZSD Q360 алюминиевый штатив с шаровой головой
QZSD Q360 алюминиевый штатив с шаровой головой
QZSD Q360 алюминиевый штатив с шаровой головой
QZSD Q360 алюминиевый штатив с шаровой головой
QZSD Q360 алюминиевый штатив с шаровой головой
QZSD Q360 алюминиевый штатив с шаровой головой
QZSD Q360 алюминиевый штатив с шаровой головой

QZSD Q360 алюминиевый штатив с шаровой головой

QZSD
Артикул: DAN-2924

Штатив QZSD Q360 со съемной шаровой головой.

Максимальная нагрузка до 5 кг. Рабочая высота 153 см. Выполнен из алюминиевого сплава. Рекомендуется для репортажной, предметной или макросъемки.

Описание

Алюминиевый штатив QZSD Q360 с шаровой головой (153 см, 5 кг) | Обзор и характеристики

QZSD Q360 — алюминиевый штатив со съёмной шаровой головой

QZSD Q360 — это универсальный алюминиевый штатив, оснащённый съёмной шаровой головой. Модель рассчитана на максимальную нагрузку до 5 кг и рабочую высоту до 153 см, что делает её подходящей для широкого круга задач: от репортажной и портретной съёмки до предметной фотографии и макросъёмки.

Штатив изготовлен из алюминиевого сплава, что обеспечивает лёгкость (1,4 кг) и устойчивость к коррозии. Трёхсекционные ноги фиксируются удобными клипсовыми зажимами, а переворачиваемая центральная колонна и крюк для подвеса груза добавляют функциональности. Благодаря складной длине всего 61 см, Q360 удобно брать в поездки и хранить в ограниченном пространстве.

Основные технические характеристики

  • Тип головки: шаровая со съёмной быстросъёмной площадкой
  • Максимальная рабочая высота: 153 см
  • Высота в сложенном состоянии: 61 см
  • Количество секций ног: 3
  • Материал: алюминиевый сплав
  • Максимальная нагрузка: 5 кг
  • Вес штатива: 1,4 кг
  • Фиксация ног: клипсовые зажимы
  • Центральная колонна: переворачиваемая (для съёмки макро и с нижней точки)
  • Дополнительная стабилизация: крюк для подвеса груза
  • Быстросъёмная площадка: QZSD Q56 (в комплекте)
  • Комплектация: штатив, шаровая голова, площадка, чехол для хранения и переноски
  • Артикул производителя: DAN-2924

Назначение и сферы применения

Благодаря шаровой головке, хорошей грузоподъёмности и высокой рабочей высоте, Q360 подходит для многих жанров съёмки.

  • Репортажная съёмка. Быстрая установка и надёжная фиксация камеры при работе в динамичных условиях.
  • Предметная и продуктовая съёмка. Стабильность и точность настройки ракурса благодаря шаровой голове.
  • Макросъёмка. Переворачиваемая центральная колонна позволяет опустить камеру до уровня объекта.
  • Портретная съёмка. Рабочая высота 153 см даёт возможность снимать людей в полный рост.
  • Пейзажная и архитектурная съёмка. Лёгкость (1,4 кг) и компактность делают штатив удобным для выездов.
  • Видеосъёмка. Шаровая голова хотя и не является специализированной видеоголовой, позволяет достаточно плавно панорамировать для любительских задач.
  • Студийная работа. Нагрузка 5 кг позволяет устанавливать не только камеру, но и дополнительные аксессуары (монитор, микрофон).

Ключевые особенности

  • Съёмная шаровая голова с быстросъёмной площадкой. Позволяет быстро отсоединять камеру от штатива и при необходимости использовать голову на другом оборудовании.
  • Высокая максимальная высота (153 см). Обеспечивает комфортную работу при съёмке стоя, даже для фотографов высокого роста.
  • Лёгкий алюминиевый сплав. Вес всего 1,4 кг при нагрузке 5 кг — хорошее соотношение для выездной техники.
  • Компактность в сложенном виде (61 см). Помещается в большинство дорожных сумок и чемоданов, удобен для транспортировки.
  • Переворачиваемая центральная колонна. Даёт возможность снимать с очень низкой точки (макро, предметка, необычные ракурсы).
  • Крюк для подвеса груза. Позволяет утяжелить штатив в ветреную погоду или при съёмке с тяжёлой камерой — достаточно подвесить рюкзак или сумку.
  • Клипсовые зажимы ног. Надёжно фиксируют секции, быстро раскладываются и складываются.
  • Стильный чехол в комплекте. Защищает штатив при перевозке и хранении.

Совместимость и примеры использования

Штатив совместим с любым оборудованием, имеющим резьбовое гнездо 1/4 дюйма, через быстросъёмную площадку QZSD Q56.

  • Зеркальные и беззеркальные камеры. Большинство моделей Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, Panasonic и других брендов.
  • Видеокамеры. Домашние и полупрофессиональные камеры весом до 5 кг.
  • Экшн-камеры. GoPro и аналоги (через переходник на 1/4 дюйма).
  • Смартфоны. При использовании держателя с резьбой 1/4 дюйма.
  • Компактные LED-панели и микрофоны. Как стабильная опора для лёгкого звукового или светового оборудования.
  • Монопод-трансформация. Одна из ног штатива (или центральная колонна) может использоваться как монопод (в зависимости от конструкции — уточняйте в инструкции).

Важные замечания при эксплуатации

  • Не превышайте нагрузку 5 кг. Штатив рассчитан на среднее оборудование, перегрузка может привести к поломке.
  • Перед съёмкой проверяйте надёжность фиксации клипс, особенно при поднятой на полную высоту центральной колонне.
  • При использовании перевёрнутой центральной колонны будьте осторожны — камера находится внизу, повышен риск удара о ноги штатива.
  • На ветру обязательно используйте крюк для груза. Подвесьте рюкзак или другой утяжелитель — это существенно повысит устойчивость.
  • Регулярно очищайте зажимы и шаровую голову от пыли и песка. Абразивные частицы могут повредить механизмы.
  • Для видеосъёмки плавных панорам рекомендуется использовать специализированные видеоголовы; шаровая голова хороша для фото, но может давать рывки при панорамировании.

Итоговое впечатление

QZSD Q360 — это отличный выбор для фотографа-энтузиаста или полупрофессионала, которому нужен лёгкий, компактный и высокий штатив для разнообразных задач. Алюминиевая конструкция, нагрузка 5 кг и рабочая высота 153 см покрывают потребности большинства съёмок — от репортажа до макро. Съёмная шаровая головка с быстросъёмной площадкой, переворачиваемая центральная колонна и крюк для груза делают его функциональным и удобным в работе. Компактный сложенный размер (61 см) и вес 1,4 кг позволяют брать его в путешествия, а чехол в комплекте защищает при транспортировке. Q360 предлагает хороший баланс цены, качества и возможностей для фотографа, который не хочет переплачивать за бренд, но ценит надёжность.

Комплектация

  • Штатив
  • Сумка
  • Шаровая голова

В данном штативе используется быстросъемная площадка для штативов QZSD Q56

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