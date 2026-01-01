QZSD Q360 алюминиевый штатив с шаровой головой

Описание

Алюминиевый штатив QZSD Q360 с шаровой головой (153 см, 5 кг) | Обзор и характеристики

QZSD Q360 — алюминиевый штатив со съёмной шаровой головой

QZSD Q360 — это универсальный алюминиевый штатив, оснащённый съёмной шаровой головой. Модель рассчитана на максимальную нагрузку до 5 кг и рабочую высоту до 153 см, что делает её подходящей для широкого круга задач: от репортажной и портретной съёмки до предметной фотографии и макросъёмки.

Штатив изготовлен из алюминиевого сплава, что обеспечивает лёгкость (1,4 кг) и устойчивость к коррозии. Трёхсекционные ноги фиксируются удобными клипсовыми зажимами, а переворачиваемая центральная колонна и крюк для подвеса груза добавляют функциональности. Благодаря складной длине всего 61 см, Q360 удобно брать в поездки и хранить в ограниченном пространстве.

Основные технические характеристики

Тип головки: шаровая со съёмной быстросъёмной площадкой

Максимальная рабочая высота: 153 см

Высота в сложенном состоянии: 61 см

Количество секций ног: 3

Материал: алюминиевый сплав

Максимальная нагрузка: 5 кг

Вес штатива: 1,4 кг

Фиксация ног: клипсовые зажимы

Центральная колонна: переворачиваемая (для съёмки макро и с нижней точки)

Дополнительная стабилизация: крюк для подвеса груза

Быстросъёмная площадка: QZSD Q56 (в комплекте)

Комплектация: штатив, шаровая голова, площадка, чехол для хранения и переноски

Артикул производителя: DAN-2924

Назначение и сферы применения

Благодаря шаровой головке, хорошей грузоподъёмности и высокой рабочей высоте, Q360 подходит для многих жанров съёмки.

Репортажная съёмка . Быстрая установка и надёжная фиксация камеры при работе в динамичных условиях.

. Быстрая установка и надёжная фиксация камеры при работе в динамичных условиях. Предметная и продуктовая съёмка . Стабильность и точность настройки ракурса благодаря шаровой голове.

. Стабильность и точность настройки ракурса благодаря шаровой голове. Макросъёмка . Переворачиваемая центральная колонна позволяет опустить камеру до уровня объекта.

. Переворачиваемая центральная колонна позволяет опустить камеру до уровня объекта. Портретная съёмка . Рабочая высота 153 см даёт возможность снимать людей в полный рост.

. Рабочая высота 153 см даёт возможность снимать людей в полный рост. Пейзажная и архитектурная съёмка . Лёгкость (1,4 кг) и компактность делают штатив удобным для выездов.

. Лёгкость (1,4 кг) и компактность делают штатив удобным для выездов. Видеосъёмка . Шаровая голова хотя и не является специализированной видеоголовой, позволяет достаточно плавно панорамировать для любительских задач.

. Шаровая голова хотя и не является специализированной видеоголовой, позволяет достаточно плавно панорамировать для любительских задач. Студийная работа. Нагрузка 5 кг позволяет устанавливать не только камеру, но и дополнительные аксессуары (монитор, микрофон).

Ключевые особенности

Съёмная шаровая голова с быстросъёмной площадкой . Позволяет быстро отсоединять камеру от штатива и при необходимости использовать голову на другом оборудовании.

. Позволяет быстро отсоединять камеру от штатива и при необходимости использовать голову на другом оборудовании. Высокая максимальная высота (153 см) . Обеспечивает комфортную работу при съёмке стоя, даже для фотографов высокого роста.

. Обеспечивает комфортную работу при съёмке стоя, даже для фотографов высокого роста. Лёгкий алюминиевый сплав . Вес всего 1,4 кг при нагрузке 5 кг — хорошее соотношение для выездной техники.

. Вес всего 1,4 кг при нагрузке 5 кг — хорошее соотношение для выездной техники. Компактность в сложенном виде (61 см) . Помещается в большинство дорожных сумок и чемоданов, удобен для транспортировки.

. Помещается в большинство дорожных сумок и чемоданов, удобен для транспортировки. Переворачиваемая центральная колонна . Даёт возможность снимать с очень низкой точки (макро, предметка, необычные ракурсы).

. Даёт возможность снимать с очень низкой точки (макро, предметка, необычные ракурсы). Крюк для подвеса груза . Позволяет утяжелить штатив в ветреную погоду или при съёмке с тяжёлой камерой — достаточно подвесить рюкзак или сумку.

. Позволяет утяжелить штатив в ветреную погоду или при съёмке с тяжёлой камерой — достаточно подвесить рюкзак или сумку. Клипсовые зажимы ног . Надёжно фиксируют секции, быстро раскладываются и складываются.

. Надёжно фиксируют секции, быстро раскладываются и складываются. Стильный чехол в комплекте. Защищает штатив при перевозке и хранении.

Совместимость и примеры использования

Штатив совместим с любым оборудованием, имеющим резьбовое гнездо 1/4 дюйма, через быстросъёмную площадку QZSD Q56.

Зеркальные и беззеркальные камеры . Большинство моделей Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, Panasonic и других брендов.

. Большинство моделей Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, Panasonic и других брендов. Видеокамеры . Домашние и полупрофессиональные камеры весом до 5 кг.

. Домашние и полупрофессиональные камеры весом до 5 кг. Экшн-камеры . GoPro и аналоги (через переходник на 1/4 дюйма).

. GoPro и аналоги (через переходник на 1/4 дюйма). Смартфоны . При использовании держателя с резьбой 1/4 дюйма.

. При использовании держателя с резьбой 1/4 дюйма. Компактные LED-панели и микрофоны . Как стабильная опора для лёгкого звукового или светового оборудования.

. Как стабильная опора для лёгкого звукового или светового оборудования. Монопод-трансформация. Одна из ног штатива (или центральная колонна) может использоваться как монопод (в зависимости от конструкции — уточняйте в инструкции).

Важные замечания при эксплуатации

Не превышайте нагрузку 5 кг . Штатив рассчитан на среднее оборудование, перегрузка может привести к поломке.

. Штатив рассчитан на среднее оборудование, перегрузка может привести к поломке. Перед съёмкой проверяйте надёжность фиксации клипс , особенно при поднятой на полную высоту центральной колонне.

, особенно при поднятой на полную высоту центральной колонне. При использовании перевёрнутой центральной колонны будьте осторожны — камера находится внизу, повышен риск удара о ноги штатива.

будьте осторожны — камера находится внизу, повышен риск удара о ноги штатива. На ветру обязательно используйте крюк для груза . Подвесьте рюкзак или другой утяжелитель — это существенно повысит устойчивость.

. Подвесьте рюкзак или другой утяжелитель — это существенно повысит устойчивость. Регулярно очищайте зажимы и шаровую голову от пыли и песка . Абразивные частицы могут повредить механизмы.

. Абразивные частицы могут повредить механизмы. Для видеосъёмки плавных панорам рекомендуется использовать специализированные видеоголовы; шаровая голова хороша для фото, но может давать рывки при панорамировании.

Итоговое впечатление

QZSD Q360 — это отличный выбор для фотографа-энтузиаста или полупрофессионала, которому нужен лёгкий, компактный и высокий штатив для разнообразных задач. Алюминиевая конструкция, нагрузка 5 кг и рабочая высота 153 см покрывают потребности большинства съёмок — от репортажа до макро. Съёмная шаровая головка с быстросъёмной площадкой, переворачиваемая центральная колонна и крюк для груза делают его функциональным и удобным в работе. Компактный сложенный размер (61 см) и вес 1,4 кг позволяют брать его в путешествия, а чехол в комплекте защищает при транспортировке. Q360 предлагает хороший баланс цены, качества и возможностей для фотографа, который не хочет переплачивать за бренд, но ценит надёжность.