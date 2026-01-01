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QZSD Q298H штатив высотой 200 см с горизонтальной колонной и шаровой головой
QZSD Q298H штатив высотой 200 см с горизонтальной колонной и шаровой головой
QZSD Q298H штатив высотой 200 см с горизонтальной колонной и шаровой головой
QZSD Q298H штатив высотой 200 см с горизонтальной колонной и шаровой головой
QZSD Q298H штатив высотой 200 см с горизонтальной колонной и шаровой головой
QZSD Q298H штатив высотой 200 см с горизонтальной колонной и шаровой головой
QZSD Q298H штатив высотой 200 см с горизонтальной колонной и шаровой головой

QZSD Q298H штатив высотой 200 см с горизонтальной колонной и шаровой головой

QZSD
Артикул: DAN-4910

Штатив QZSD Q298H для камер весом до 8 кг.

Четырехсекционный алюминиевый штатив оснащен горизонтальной колонной и шаровой головой. Максимальная высота - 200 см. Максимальная нагрузка - 8 кг.

Описание

Четырехсекционный штатив имеет отличное соотношение цена-качество. Он изготовлен из алюминия. Ножки фиксируются с помощью удобных клипс-зажимов. 

Центральная колонна может переворачиваться для съемки в горизонтальное положение. Есть крюк для подвеса груза. Штатив идеально подходит для DSLR и видеокамер.

При весе в 1,77 кг максимальная рабочая высота штатива составляет 2 метра, а длина в собранном состоянии - всего 66 см, что дает возможность с успехом использовать этот штатив не только в домашних условиях, но и при съемке на открытом воздухе.

Характеристики штатива:

  • максимальная рабочая высота - 200 см
  • в сложенном состоянии - 66 см
  • материал - алюминий
  • максимальная нагрузка - 8 кг
  • вес - 1,77 кг

Штатив поставляется в комплекте с шаровой головой оборудованой быстросъемной пластиной.

Комплектация

В данном штативе используется быстросъемная площадка для штативов QZSD Q56

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