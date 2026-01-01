Phottix 87535 Multi boom 28 держатель для крепления накамерных вспышек

Fotokvant RFLH-06 – универсальный поворотный адаптер для крепления оборудования. Имеет почти все виды крепления - стандартные резьбовые соединения 1/4", 3/8", 5/8" и горячий башмак.
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Малая Семеновская 3с6
Phottix Multi boom 28 – держатель, предназначен для крепления накамерных вспышек.
С его мопощью можно закрепить вспышку на креплении типа холодный башмак. Для достижения равномерного освещения предусмотрены отверстия для крепления зонтов или зонтов-софтбоксов серии Phottix Easy-Up. Быстро складывается в чехол и удобен при транспортировке. Вес - 1,6 кг.
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Fotokvant RFLH-06 – универсальный поворотный адаптер для крепления оборудования. Имеет почти все виды крепления - стандартные резьбовые соединения 1/4", 3/8", 5/8" и горячий башмак.
Manfrotto 181B AUTOMATIC FOLDING DOLLY BLACK - Легкосборные колеса-долли для штативов, диаметр колес 80 мм, фиксирование колес одним рычагом. Для Manfrotto 161MK2B, 058B, 028B, 475B и серии MT057 (181B)
Manfrotto 127VS VARIABLE SPREAD BASIC DOLLY - 127VS алюминиевая тележка Долли для штатива.
B+W F-Pro S03 MRC 58 мм Pol-Сirc – поляризационный фильтр.
Предназначен для повышения детализации объекта съемки и устранения бликов, отражений от поверхностей объектов. Фильтр также предохраняет линзу объектива от случайного загрязнения и механических повреждений. Аксессуар изготовлен из Schott-стекла наивысшего качества и имеет профессиональную латунную оправу F-Pro. Диаметр, мм – 58.
Fotokvant RFLH-24 - крепление для двух накамерных вспышек.
Зажим для крепления двух накамерных вспышек (осветителей, микрофонов и прочего оборудования с креплением на холодный башмак) для установки на студийную стойку (на адаптер 5/8 дюйма). Адаптер, входящий в комплект, позволяет установить крепление на штатив или резьбу 1/4 или 3/8 дюйма. Крепление оборудовано отверстием для зонта с винтовым зажимом. Вес - 0,2 кг.
Адаптер Novoflex MFT/NIK для объективов Nikon на камеры Micro Four Thirds позволяет использовать объективы Nikon на SLR (цифровых зеркальных) камерах с креплением для объектива micro 4/3. Адаптер обеспечивает высокоточную коррекцию фокусного расстояния и позволяет фокусироваться на бесконечности. Кроме того, поддерживается автоматический замер экспозиции через рабочую диафрагму и приоритет диафрагмы.