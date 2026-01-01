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Phottix 87535 Multi boom 28 держатель для крепления накамерных вспышек

Phottix 87535 Multi boom 28 держатель для крепления накамерных вспышек

Phottix
Артикул: NVF-2784

Phottix Multi boom 28 – держатель, предназначен для крепления накамерных вспышек.

С его мопощью можно закрепить вспышку на креплении типа холодный башмак. Для достижения равномерного освещения предусмотрены отверстия для крепления зонтов или зонтов-софтбоксов серии Phottix Easy-Up. Быстро складывается в чехол и удобен при транспортировке. Вес - 1,6 кг.

Описание

Phottix 87535 Multi boom 28 держатель для крепления накамерных вспышек

Комплектация

  • Держатель Multi Boom.
  • Чехол.

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