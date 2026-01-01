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Manfrotto 127VS VARIABLE SPREAD BASIC DOLLY алюминиевая тележка Долли для штатива

Manfrotto 127VS VARIABLE SPREAD BASIC DOLLY алюминиевая тележка Долли для штатива

Manfrotto
Артикул: NVF-2632

Manfrotto 127VS VARIABLE SPREAD BASIC DOLLY - 127VS алюминиевая тележка Долли для штатива.

Описание

Характеристики:

  • Цвет - черный
  • Высота - 12.4 см
  • Материал - алюминий
  • Максимальная нагрузка - 10 кг
  • Вес - 3.4 кг

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