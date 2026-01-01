Manfrotto 127VS VARIABLE SPREAD BASIC DOLLY алюминиевая тележка Долли для штатива

Характеристики:
- Цвет - черный
- Высота - 12.4 см
- Материал - алюминий
- Максимальная нагрузка - 10 кг
- Вес - 3.4 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto 127VS VARIABLE SPREAD BASIC DOLLY - 127VS алюминиевая тележка Долли для штатива.
Характеристики:
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