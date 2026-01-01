images
images
images
images
images
Falcon Eyes CFR-42GS HL отражатель серебряный/золотой 107 см
Falcon Eyes CFR-42GS HL отражатель серебряный/золотой 107 см
Falcon Eyes CFR-42GS HL отражатель серебряный/золотой 107 см
Falcon Eyes CFR-42GS HL отражатель серебряный/золотой 107 см
Falcon Eyes CFR-42GS HL отражатель серебряный/золотой 107 см

Falcon Eyes CFR-42GS HL отражатель серебряный/золотой 107 см

Falcon Eyes
Артикул: NVF-9036

Falcon Eyes CFR-42GS HL – отражатель двухсторонний золотистый и серебро с рукоятками и креплением 1/4".

Используется в портретной и других видах съемок для подсветки теней или создания светового акцента. Диаметр – 107 см.


Описание

Отражатель предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечивает комфортных условий для создания снимков. Незаменимый аксессуар при работе с естественным освещением.

Лайт-диск имеет стальной упругий каркас, который прошит по периметру капроновым карманом. Две рукоятки, закрепленные на каркасе, оборудованы отверстиями с резьбой 1/4", это позволяет закрепить его на штативах, стойках или любых других опорах, без использования специального держателя.

Диаметр отражателя в сложенном виде – 40 см. Комплектуется чехлом.

Комплектация

  • Отражатель Falcon Eyes CFR-42GS HL.
  • Чехол.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Godox ThinkLite TT350C TTL вспышка накамерная для Canon
Godox ThinkLite TT350C TTL вспышка накамерная для Canon
Godox ThinkLite TT350C TTL вспышка накамерная для Canon
Арт. DAN-2049
Godox ThinkLite TT350C TTL вспышка накамерная для Canon
Наличие
более 10 шт

Godox ThinkLite TT350C TTL вспышка накамерная c высокоскоростной синхронизацией 2,4ГГц для Canon.

Используется с фотокамерами Canon и поддерживает протокол TTL. Радиус действия 30 метров. Компактный и легкий корпус. Режим ведущей и ведомой вспышки.

8 390 ₽
В корзину
-10 %
Godox V350S KIT фотовспышка накамерная для Sony
Godox V350S KIT фотовспышка накамерная для Sony
Godox V350S KIT фотовспышка накамерная для Sony
Арт. DAN-1346
Godox V350S KIT фотовспышка накамерная для Sony
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 23 ч

Godox V350S KIT - фотовспышка накамерная для системы Sony.

Данная модель TTL-вспышки включает в себя такие конструктивные новшества, как высокоскоростная синхронизация HSS (1/8000), встроенная радиосистема с частотой 2,4 ГГц и перезаряжаемая литий-ионная батарея.

-10 %14 490 ₽
13 040 ₽
В корзину
-10 %
Fotokvant CAP-58-Sony крышка для объектива 58 мм
Fotokvant CAP-58-Sony крышка для объектива 58 мм
Fotokvant CAP-58-Sony крышка для объектива 58 мм
Арт. DAN-1055
Fotokvant CAP-58-Sony крышка для объектива 58 мм
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 6 ч

Fotokvant CAP-58-Sony - крышка для объектива диаметром 58 мм.

Крышка изготовлена из пластика. Предохраняет объектив от загрязнения и механических повреждений во время транспортировки и хранения.

В комплекте 1 штука.

-10 %210 ₽
180 ₽
В корзину
-10 %
Godox Ving V350F TTL вспышка накамерная аккумуляторная для Fujifilm
Godox Ving V350F TTL вспышка накамерная аккумуляторная для Fujifilm
Godox Ving V350F TTL вспышка накамерная аккумуляторная для Fujifilm
Арт. DAN-2962
Godox Ving V350F TTL вспышка накамерная аккумуляторная для Fujifilm
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 6 дн, 23 ч

Godox Ving V350F TTL вспышка накамерная аккумуляторная для Fujifilm.

Новаторская серия Godox Ving накамерных вспышек с литиево-ионным аккумулятором. Полная поддержка протокола TTL: высокоскоростная синхронизация (макс. 1/8000с), синхронизация по первой и второй шторке, компенсация экспокоррекции, режим стробоскопа, ручной режим вспышки, дистанционная настройка ID и т.п. Встроенный литиево-ионный аккумулятор (7,2В/2000мАч) обеспечивает время перезарядки вспышки 0,1с-1,7с. Удобный ЖК дисплей обеспечивает точное управление. Четыре кнопки позволяют изменять различные настройки, дисковый регулятор позволяет выбирать цифровое значение настройки. Система беспроводной передачи 2,4G. Радиус действия более 50 метров. В сочетании с беспроводным TTL передатчиком XPro-F возрастают возможности для фотосъемки (продается отдельно).

-10 %14 490 ₽
13 040 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant U-84T фотозонт белый на просвет 84 см
Fotokvant U-84T фотозонт белый на просвет 84 см
Fotokvant U-84T фотозонт белый на просвет 84 см
Арт. NVF-7291
Fotokvant U-84T фотозонт белый на просвет 84 см
Наличие
более 10 шт

Fotokvant U-84T – фотозонт просветный 84 см. Позволяет получить мягкий рассеянный свет, равномерно и одинаково освещающий все поверхности объекта. Отлично подходит для съемки на выезде. Применяется при фотографии на документы, в маленьких помещениях, а так же в репортажной съемке. Диаметр купола - 84 см. Вес - 200 г.

410 ₽
В корзину
-15 %
Fotokvant RFLH-06 крепление для вспышки и зонта на стойку
Fotokvant RFLH-06 крепление для вспышки и зонта на стойку
Fotokvant RFLH-06 крепление для вспышки и зонта на стойку
Арт. NVF-8713
Fotokvant RFLH-06 крепление для вспышки и зонта на стойку
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 5 дн, 20 ч

Fotokvant RFLH-06 – универсальный поворотный адаптер для крепления оборудования. Имеет почти все виды крепления - стандартные резьбовые соединения 1/4", 3/8", 5/8" и горячий башмак.

-15.46 %970 ₽
820 ₽
В корзину

Видео

Драматичный портрет. Схема света, построение подсветки
Драматичный портрет. Схема света, построение подсветки
Маргарет Бурк-Уайт — легенда фронтовой фотожурналистики ХХ века
Маргарет Бурк-Уайт — легенда фронтовой фотожурналистики ХХ века
Маша Ивашинцова
Маша Ивашинцова
Обзор Fotokvant GLOVES-03 перчатки тактические для фотографов и операторов
Обзор Fotokvant GLOVES-03 перчатки тактические для фотографов и операторов
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.