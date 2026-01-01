Fotokvant U-84T фотозонт белый на просвет 84 см

Описание

Fotokvant U-84T – белый просветный фотозонт 84 см для мягкого рассеянного света

Fotokvant U-84T (артикул NVF-7291) – это компактный белый просветный зонт диаметром 84 см, предназначенный для создания мягкого рассеянного света. В отличие от отражающих зонтов, просветный зонт устанавливается между источником света и объектом съёмки, пропуская свет через полупрозрачную ткань. Это позволяет получить равномерное, деликатное освещение без жёстких теней и резких переходов, что особенно важно при портретной съёмке, интервью и работе с текстурами.

Благодаря компактному размеру и небольшому весу, зонт удобен для выездных съёмок, не перегружает стойку и легко транспортируется. Он совместим с большинством студийных вспышек и постоянных источников света, имеющих крепление для зонта, и является отличным выбором для фотографов, ценящих мягкий свет и портативность.

Назначение и применение

Портретная съёмка: мягкий рассеянный свет смягчает черты лица, уменьшает видимость морщин и дефектов кожи.

мягкий рассеянный свет смягчает черты лица, уменьшает видимость морщин и дефектов кожи. Интервью и видеосъёмка: равномерное освещение без резких теней.

равномерное освещение без резких теней. Предметная съёмка: мягкий свет без бликов и отражений, идеально для продуктов и рекламных кадров.

мягкий свет без бликов и отражений, идеально для продуктов и рекламных кадров. Выездная съёмка: компактный размер и лёгкость делают зонт удобным для транспортировки.

Ключевые особенности

Белая полупрозрачная ткань: обеспечивает мягкое рассеивание света без потери интенсивности.

обеспечивает мягкое рассеивание света без потери интенсивности. Диаметр 84 см: оптимальный размер для портретной съёмки по пояс и небольших предметов.

оптимальный размер для портретной съёмки по пояс и небольших предметов. Лёгкая конструкция: не перегружает стойку и вспышку, удобен для транспортировки.

не перегружает стойку и вспышку, удобен для транспортировки. Прочные спицы: обеспечивают надёжность при интенсивной эксплуатации.

обеспечивают надёжность при интенсивной эксплуатации. Универсальность: подходит для работы с импульсным и постоянным светом.

подходит для работы с импульсным и постоянным светом. Стандартный стержень 8 мм: совместим с большинством держателей для зонтов.

Технические характеристики

Тип: просветный зонт

просветный зонт Цвет: белый (полупрозрачный)

белый (полупрозрачный) Диаметр купола: 84 см

84 см Материал ткани: качественный рассеивающий материал

качественный рассеивающий материал Спицы: металлические

металлические Стержень: диаметр 8 мм

диаметр 8 мм Применение: портретная, предметная, видеосъёмка

Как использовать просветный зонт

Установка: раскройте зонт и закрепите его на стойке с держателем для зонтов. Позиционирование: разместите зонт между источником света и объектом съёмки. Регулировка: меняйте расстояние от зонта до источника и объекта для контроля мягкости света. Сложение: после съёмки сложите зонт и поместите в чехол для хранения.

Преимущества просветного зонта

Мягкий свет: полупрозрачная ткань рассеивает свет, создавая эффект, близкий к естественному освещению.

полупрозрачная ткань рассеивает свет, создавая эффект, близкий к естественному освещению. Универсальность: можно использовать как с импульсными вспышками, так и с постоянным светом.

можно использовать как с импульсными вспышками, так и с постоянным светом. Компактность: зонт легко складывается и занимает мало места.

зонт легко складывается и занимает мало места. Экономичность: доступная цена при хорошем качестве света.

Совместимость с оборудованием

Уход и хранение