Fotokvant U-84T фотозонт белый на просвет 84 см

Fotokvant U-84T – белый просветный фотозонт 84 см для мягкого рассеянного света
Fotokvant U-84T (артикул NVF-7291) – это компактный белый просветный зонт диаметром 84 см, предназначенный для создания мягкого рассеянного света. В отличие от отражающих зонтов, просветный зонт устанавливается между источником света и объектом съёмки, пропуская свет через полупрозрачную ткань. Это позволяет получить равномерное, деликатное освещение без жёстких теней и резких переходов, что особенно важно при портретной съёмке, интервью и работе с текстурами.
Благодаря компактному размеру и небольшому весу, зонт удобен для выездных съёмок, не перегружает стойку и легко транспортируется. Он совместим с большинством студийных вспышек и постоянных источников света, имеющих крепление для зонта, и является отличным выбором для фотографов, ценящих мягкий свет и портативность.
Назначение и применение
- Портретная съёмка: мягкий рассеянный свет смягчает черты лица, уменьшает видимость морщин и дефектов кожи.
- Интервью и видеосъёмка: равномерное освещение без резких теней.
- Предметная съёмка: мягкий свет без бликов и отражений, идеально для продуктов и рекламных кадров.
- Выездная съёмка: компактный размер и лёгкость делают зонт удобным для транспортировки.
Ключевые особенности
- Белая полупрозрачная ткань: обеспечивает мягкое рассеивание света без потери интенсивности.
- Диаметр 84 см: оптимальный размер для портретной съёмки по пояс и небольших предметов.
- Лёгкая конструкция: не перегружает стойку и вспышку, удобен для транспортировки.
- Прочные спицы: обеспечивают надёжность при интенсивной эксплуатации.
- Универсальность: подходит для работы с импульсным и постоянным светом.
- Стандартный стержень 8 мм: совместим с большинством держателей для зонтов.
Технические характеристики
- Тип: просветный зонт
- Цвет: белый (полупрозрачный)
- Диаметр купола: 84 см
- Материал ткани: качественный рассеивающий материал
- Спицы: металлические
- Стержень: диаметр 8 мм
- Применение: портретная, предметная, видеосъёмка
Как использовать просветный зонт
- Установка: раскройте зонт и закрепите его на стойке с держателем для зонтов.
- Позиционирование: разместите зонт между источником света и объектом съёмки.
- Регулировка: меняйте расстояние от зонта до источника и объекта для контроля мягкости света.
- Сложение: после съёмки сложите зонт и поместите в чехол для хранения.
Преимущества просветного зонта
- Мягкий свет: полупрозрачная ткань рассеивает свет, создавая эффект, близкий к естественному освещению.
- Универсальность: можно использовать как с импульсными вспышками, так и с постоянным светом.
- Компактность: зонт легко складывается и занимает мало места.
- Экономичность: доступная цена при хорошем качестве света.
Совместимость с оборудованием
- Стойки и держатели: любые студийные стойки с креплением 5/8" и держателями для зонтов (например, Fotokvant RFLH-06).
- Вспышки и осветители: накамерные вспышки, студийные моноблоки, патроны для ламп с держателем для зонта.
Уход и хранение
- Храните зонт в сухом месте.
- При загрязнении ткани аккуратно очищайте её мягкой губкой с мыльным раствором (без агрессивных химикатов).
- Избегайте длительного воздействия влаги – это может повредить ткань и спицы могут оксилится
- При складывании не перегибайте спицы и не прилагайте чрезмерных усилий.