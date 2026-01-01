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Хит
Fotokvant U-84T фотозонт белый на просвет 84 см
Fotokvant U-84T фотозонт белый на просвет 84 см
Fotokvant U-84T фотозонт белый на просвет 84 см
Fotokvant U-84T фотозонт белый на просвет 84 см

Fotokvant U-84T фотозонт белый на просвет 84 см

Fotokvant
Артикул: NVF-7291

Fotokvant U-84T – фотозонт просветный 84 см. Позволяет получить мягкий рассеянный свет, равномерно и одинаково освещающий все поверхности объекта. Отлично подходит для съемки на выезде. Применяется при фотографии на документы, в маленьких помещениях, а так же в репортажной съемке. Диаметр купола - 84 см. Вес - 200 г.

Описание

Fotokvant U-84T – белый просветный фотозонт 84 см для мягкого рассеянного света

Fotokvant U-84T (артикул NVF-7291) – это компактный белый просветный зонт диаметром 84 см, предназначенный для создания мягкого рассеянного света. В отличие от отражающих зонтов, просветный зонт устанавливается между источником света и объектом съёмки, пропуская свет через полупрозрачную ткань. Это позволяет получить равномерное, деликатное освещение без жёстких теней и резких переходов, что особенно важно при портретной съёмке, интервью и работе с текстурами.

Благодаря компактному размеру и небольшому весу, зонт удобен для выездных съёмок, не перегружает стойку и легко транспортируется. Он совместим с большинством студийных вспышек и постоянных источников света, имеющих крепление для зонта, и является отличным выбором для фотографов, ценящих мягкий свет и портативность.

Назначение и применение

  • Портретная съёмка: мягкий рассеянный свет смягчает черты лица, уменьшает видимость морщин и дефектов кожи.
  • Интервью и видеосъёмка: равномерное освещение без резких теней.
  • Предметная съёмка: мягкий свет без бликов и отражений, идеально для продуктов и рекламных кадров.
  • Выездная съёмка: компактный размер и лёгкость делают зонт удобным для транспортировки.

Ключевые особенности

  • Белая полупрозрачная ткань: обеспечивает мягкое рассеивание света без потери интенсивности.
  • Диаметр 84 см: оптимальный размер для портретной съёмки по пояс и небольших предметов.
  • Лёгкая конструкция: не перегружает стойку и вспышку, удобен для транспортировки.
  • Прочные спицы: обеспечивают надёжность при интенсивной эксплуатации.
  • Универсальность: подходит для работы с импульсным и постоянным светом.
  • Стандартный стержень 8 мм: совместим с большинством держателей для зонтов.

Технические характеристики

  • Тип: просветный зонт
  • Цвет: белый (полупрозрачный)
  • Диаметр купола: 84 см
  • Материал ткани: качественный рассеивающий материал
  • Спицы: металлические
  • Стержень: диаметр 8 мм
  • Применение: портретная, предметная, видеосъёмка

Как использовать просветный зонт

  1. Установка: раскройте зонт и закрепите его на стойке с держателем для зонтов.
  2. Позиционирование: разместите зонт между источником света и объектом съёмки.
  3. Регулировка: меняйте расстояние от зонта до источника и объекта для контроля мягкости света.
  4. Сложение: после съёмки сложите зонт и поместите в чехол для хранения.

Преимущества просветного зонта

  • Мягкий свет: полупрозрачная ткань рассеивает свет, создавая эффект, близкий к естественному освещению.
  • Универсальность: можно использовать как с импульсными вспышками, так и с постоянным светом.
  • Компактность: зонт легко складывается и занимает мало места.
  • Экономичность: доступная цена при хорошем качестве света.

Совместимость с оборудованием

Уход и хранение

  • Храните зонт в сухом месте.
  • При загрязнении ткани аккуратно очищайте её мягкой губкой с мыльным раствором (без агрессивных химикатов).
  • Избегайте длительного воздействия влаги – это может повредить ткань и спицы могут оксилится
  • При складывании не перегибайте спицы и не прилагайте чрезмерных усилий.

Комплектация

  • В стандартную поставку входит просветный зонт Fotokvant U-84T.
  • Стойка, держатель, вспышка и другие аксессуары приобретаются отдельно.

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