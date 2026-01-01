Falcon eyes (Фалькон айис)
Falcon Eyes — гонконгский изготовитель светового оборудования для фотосъемки, который вышел на официальный рынок России и Европы около 20 лет назад. Производство расположено в континентальном КНР. Эксклюзивного представительства Falcon Eyes в Москве нет, но компания официально представляет продукцию на российском рынке. Товары проходят контроль качества для допуска к продажам в РФ, ЕС и США. Имеются сертификаты CE и RoHS.
Целевая аудитория бренда Falcon Eyes и сферы использования оборудования
«Фалкон Айз» производит свет и аксессуары для профессиональной и любительской съемки. Благодаря достаточно низкой цене патронные и студийные вспышки, домашние комплекты, штативы и другие товары базового каталога подойдут начинающим фотографам.
Для тех, кто давно и серьезно работает в студии и на природе, есть линейка мощных моноблоков со встроенным светосинхронизатором, светодиодные панели, флуоресцентные осветители и другое оборудование профессионального уровня.
Ассортимент Falcon Eyes в интернет-магазине «Фотогора»
Купить оборудование Falcon Eyes можно на сайте «Фотогора». Магазин предлагает:
- постоянный свет для профессиональных студий — комплекты, галогенные, LED, флуоресцентные осветители;
- вспышки — импульсный свет, моноблоки, аккумуляторы для студий, накамерные LED и кольцевые модели, переходники;
- светоформирующие — софтбоксы, зонты для мягкого света, компактно складывающиеся отражатели, шторки, тарелки для портретной съемки и т.д.;
- фотобоксы и столы для предметной съемки;
- аксессуары и сопутствующие товары — от стоек и запасных ламп до стабилизаторов и синхрокабелей.
У нас действует доставка покупок по Москве и остальным регионам РФ. Для профессиональных студий и фотокружков предусмотрены система скидок и особо выгодные цены.