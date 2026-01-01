Godox ML30BI светодиодный осветитель

Описание

Супер компактный осветитель Godox ML30BI с COB-светодиодом в линейке осветительных приборов Godox. Мощность 40Вт. Цветовая температура регулируется от 2800К до 6500К, что позволяет иммитировать свет от различных источников (например, свет свечи, луны). Благодаря высокому индексу цветопередачи ML30BI обеспечивает точную передачу цвета. Питается осветель от сетевого комплектного адаптера, либо от двух аккумуляторов NP-F (приобретаются дополнительно) благодаря входящей в комплект аккумуляторной площадке Godox BC60 с индикатором уровня заряда батарей.

Комплектация:

Осветитель ML30BI - 1 шт

Рефлектор - 1 шт

Рукоятка - 1 шт

Защитная крышка - 1 шт

Аккумуляторная площадка BC60 - 1 шт

Сетевой адаптер - 1 шт

Кабель питания AC 5м - 1 шт

Кабель питания DC 1,5м - 1 шт

Кабель питания DC 0,2м - 1 шт