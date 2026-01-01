Godox ThinkLite TT350C TTL вспышка накамерная для Canon
Godox ThinkLite TT350C TTL вспышка накамерная для Canon
Godox ThinkLite TT350C TTL вспышка накамерная для Canon
Godox ThinkLite TT350C TTL вспышка накамерная для Canon
Godox ThinkLite TT350C TTL вспышка накамерная для Canon
Godox ThinkLite TT350C TTL вспышка накамерная для Canon

Godox ThinkLite TT350C TTL вспышка накамерная для Canon

Godox
Артикул: DAN-2049

Godox ThinkLite TT350C TTL вспышка накамерная c высокоскоростной синхронизацией 2,4ГГц для Canon.

Используется с фотокамерами Canon и поддерживает протокол TTL. Радиус действия 30 метров. Компактный и легкий корпус. Режим ведущей и ведомой вспышки.

Описание

В качестве ведущей вспышки синхронизируется со вспышками AD600, AD600M, AD360II-C, AD360II-N, V860IIC, V850II, TT685C, TT600. В качестве ведомой вспышки управляет вспышками X1T-C, V860IIC, V850II, TT685C, TT600.

Протокол TTL: высокоскоростная синхронизация 1/8000 с, синхронизация по первой и второй шторке, FEC, режим стробоскопа, ручной режим вспышки и т.д.

ЖК дисплей обеспечивает простое и точно управление всеми режимами вспышки. С помощью четырех кнопок можно изменить настройки, дисковый регулятор позволяет выбирать цифровое значение настройки.

Дополнительные функции вспышки. 22-ступенчатая регулировка мощности 1/1-1/128. Время перезарядки около 0,1-2,2 с. Количество импульсов на полной мощности 210. Поддержка режимов TTL/M/Multi/S1/S2. Зуммирование автоматическое, ручное 24-105 мм.

Совместимые модели фотокамер Canon: 5D Mark III, 80D, 7D, 760D, 60D, 600D, 30D, 100D, 1100D, Digital X и т.п.

Технические характеристики:

  • ведущее число, м (ISO 100) - 36
  • угол подсветки, мм - от 24 до 105
  • длительность импульса, с - от 1/350 до 1/20000
  • экспокоррекция (FEC) ручная - FEB: ±3 ступени с шагом 1/3
  • высокоскоростная синхронизация, с - 1/8000
  • режим стробоскопа - до 90 импульсов, 99 Гц
  • количество ведомых групп - 3 (A, B и C)
  • радиус передачи сигнала, м – 30
  • количество каналов связи - 16
  • элементы питания АА - 2
  • время перезарядки, с - 0,1-2,2
  • количество импульсов на полной мощности – 210
  • размеры, см – 14х6,2х3,8
  • вес без элементов, г – 200

С этим товаром покупают

Fotokvant BN-2150 White нетканый фон 2,1х5,0 м белый
Fotokvant BN-2150 White нетканый фон 2,1х5,0 м белый
Fotokvant BN-2150 White нетканый фон 2,1х5,0 м белый
Fotokvant BN-2150 White нетканый фон 2,1х5,0 м белый
в наличии 1-3 шт

Фон нетканый Fotokvant. Размер 2,1х5,0 м.

Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 1,7 кг.

FST STUDIO KIT комплект постоянного света для видеостудии
FST STUDIO KIT комплект постоянного света для видеостудии
FST STUDIO KIT комплект постоянного света для видеостудии
FST STUDIO KIT комплект постоянного света для видеостудии
в наличии 1-3 шт

FST STUDIO KIT – комплект постоянного света общей мощностью 765 Вт для мобильной или домашней видеостудии.

Предназначен для съемки небольших видеосюжетов. Комплект видеосвета подходит для профессионального и любительского использования. Цветовая температура 5500К. Приборы практически не выделяют тепла и не нагревают снимаемые объекты.

Varta Energy LR6 алкалиновая батарейка типа АА 1 шт. без упаковки
Varta Energy LR6 алкалиновая батарейка типа АА 1 шт. без упаковки
более 10 шт

Алкалиновая батарейка Varta Energy LR6 тип АА.

Батарейки серии Energy отличаются долгим сроком работы, подходят для аудио-, видеотехники, а также другой электроники и бытовых приборов. Сделаны из качественных материалов. В комплекте - 1 шт.

Falcon Eyes В-010 система установки фона 2,4х3 метра
Falcon Eyes В-010 система установки фона 2,4х3 метра
Falcon Eyes В-010 система установки фона 2,4х3 метра
Falcon Eyes В-010 система установки фона 2,4х3 метра
более 10 шт

Система установки фона Falcon Eyes В-010.

Система ворота предназначена для установки фонов шириной до 300 см. Комплект состоит из двух стоек и горизонтальной перекладины. Максимальная высота стоек составляет - 238 см, минимальная высота - 74 см. Ширина составной перекладины от 151 до 302 см. Вес комплекта - 2,73 кг. Поставляется в чехле для переноски.

Kupo KS022 Grip Arm Pin with Collar штифт с хомутом для крепежного кронштейна
Kupo KS022 Grip Arm Pin with Collar штифт с хомутом для крепежного кронштейна
Kupo KS022 Grip Arm Pin with Collar штифт с хомутом для крепежного кронштейна
Kupo KS022 Grip Arm Pin with Collar штифт с хомутом для крепежного кронштейна
более 10 шт

Kupo KS022 Grip Arm Pin with Collar - штифт с хомутом для крепежного кронштейна.

Стальной адаптер разработан для совместимости с крепежной головкой grip head и может использоваться для присоединения осветительных приборов или других аксессуаров.

Адаптер имеет резьбовое отверстие 1/4" с одной стороны и 3/8" с другой. Так же он служит своеобразным якорем, предотвращающим полное прохождение стержня через крепежную головку grip head. Длинна 12,5 см, диаметр 5/8".

Fotokvant RFLH-24 крепление для двух накамерных вспышек
Fotokvant RFLH-24 крепление для двух накамерных вспышек
Fotokvant RFLH-24 крепление для двух накамерных вспышек
Fotokvant RFLH-24 крепление для двух накамерных вспышек
более 10 шт

Fotokvant RFLH-24 - крепление для двух накамерных вспышек.

Зажим для крепления двух накамерных вспышек (осветителей, микрофонов и прочего оборудования с креплением на холодный башмак) для установки на студийную стойку (на адаптер 5/8 дюйма). Адаптер, входящий в комплект, позволяет установить крепление на штатив или резьбу 1/4 или 3/8 дюйма. Крепление оборудовано отверстием для зонта с винтовым зажимом. Вес - 0,2 кг.

Хит
Fotokvant SBF-65 октобокс 65 см с ручкой для накамерных вспышек
Fotokvant SBF-65 октобокс 65 см с ручкой для накамерных вспышек
Fotokvant SBF-65 октобокс 65 см с ручкой для накамерных вспышек
Fotokvant SBF-65 октобокс 65 см с ручкой для накамерных вспышек
в наличии 1-3 шт

Быстрораскладной легкий октобокс с рукояткой для накамерных вспышек Fotokvant SBF-65, диаметр 65 см.

Удобное и надежное крепление позволяет закрепить накамерную вспышку любого типа и размера с любым синхронизатором. Легкий вес, надежное крепление и встроенная ручка делают данный октобокс лучшим решением для репортажной или свадебной съемки. Вес - 1,1 кг.

Fujimi FJSRB-45 круглый софтбокс диаметр 45 см для накамерной вспышки с чехлом
Fujimi FJSRB-45 круглый софтбокс диаметр 45 см для накамерной вспышки с чехлом
Fujimi FJSRB-45 круглый софтбокс диаметр 45 см для накамерной вспышки с чехлом
Fujimi FJSRB-45 круглый софтбокс диаметр 45 см для накамерной вспышки с чехлом
Временно нет в наличии

Fujimi FJSRB-45 – софтбокс кольцевой для накамерной вспышки. Подходит для большинства комбинаций камер DSLR и накамерных вспышек (для объективов до 10 см в диаметре).

Godox XproII C для Canon пульт-радиосинхронизатор
Godox XproII C для Canon пульт-радиосинхронизатор
Godox XproII C для Canon пульт-радиосинхронизатор
Godox XproII C для Canon пульт-радиосинхронизатор
в наличии 4-10 шт

Godox XproII C для Canon пульт-радиосинхронизатор

Пульт-радиосинхронизатор для Canon поддерживает автоматический режим TTL, стробоскопический режим, режим синхронизации по второй шторке, высокоскоростную синхронизацию с выдержками до 1/8000с. Оснащен большим ЖК-экраном с интуитивно понятным дисплеем. Дистанция 100 м, частота 2,4 ГГц, 32 канала, 5-16 групп. Функция сканирования для автоматического поиска свободного канала.

Видеообзор &quot;Какие виды отражателей бывают и как избежать ошибок при работе с лайт-диском&quot;
Видеообзор "Какие виды отражателей бывают и как избежать ошибок при работе с лайт-диском"
Настройка стедикама Golle Mini для DSLR
Настройка стедикама Golle Mini для DSLR
Обзор светодиодного осветителя Phottix (81443) Kali50 Studio LED. Выбор софтбокса для LED-панели
Обзор светодиодного осветителя Phottix (81443) Kali50 Studio LED. Выбор софтбокса для LED-панели
Объективы. Быстро и по делу!
Объективы. Быстро и по делу!
