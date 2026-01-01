Godox Ving V350C TTL вспышка накамерная аккумуляторная для Canon

Технические характеристики:
- ведущее число, м (ISO 100) - 36
- угол подсветки, мм - 24-105
- длительность импульса, с - 1/350-1/20000
- система управления экспозицией вспышки - протокол TTL и ручной режим
- экспокоррекция - ±3 ступени с шагом 1/3
- режим синхронизации - высокоскоростная (до 1/8000 секунды), по первой шторке, по второй шторке
- режим стробоскопа - 90 импульсов, 99 Гц
- режимы дистанционного управления вспышкой - ведущая, ведомая, выкл.
- количество ведомых групп - 3
- источник питания - литиевый аккумулятор (7,2В/2000мАч)
- время перезарядки, с - 0,1-1,7
- кол-во импульсов на полной мощности - более 500
- радиус передачи сигнала, м - 50
- размер, см - 15х62х38
- вес, г - 290