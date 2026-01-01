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Godox Ving V350C TTL вспышка накамерная аккумуляторная для Canon

Godox Ving V350C TTL вспышка накамерная аккумуляторная для Canon

Godox
Артикул: DAN-3697

Вспышка накамерная Godox Ving V350C TTL, аккумуляторная для Canon.

Новаторская серия Godox Ving накамерных вспышек с литиево-ионным аккумулятором. Полная поддержка протокола TTL: высокоскоростная синхронизация (макс. 1/8000с), синхронизация по первой и второй шторке, компенсация экспокоррекции, режим стробоскопа, ручной режим вспышки, дистанционная настройка ID и т.п. Встроенный литиево-ионный аккумулятор (7,2В/2000мАч) обеспечивает время перезарядки вспышки 0,1с-1,7с. Удобный ЖК дисплей обеспечивает точное управление. Четыре кнопки позволяют изменять различные настройки, дисковый регулятор позволяет выбирать цифровое значение настройки. Система беспроводной передачи 2,4G. Радиус действия более 50 метров. В сочетании с беспроводным TTL передатчиком XPro-C возрастают возможности для фотосъемки (продается отдельно).

Описание


Технические характеристики:

  • ведущее число, м (ISO 100) - 36
  • угол подсветки, мм - 24-105
  • длительность импульса, с - 1/350-1/20000
  • система управления экспозицией вспышки - протокол TTL и ручной режим
  • экспокоррекция - ±3 ступени с шагом 1/3
  • режим синхронизации - высокоскоростная (до 1/8000 секунды), по первой шторке, по второй шторке
  • режим стробоскопа - 90 импульсов, 99 Гц
  • режимы дистанционного управления вспышкой - ведущая, ведомая, выкл.
  • количество ведомых групп - 3
  • источник питания - литиевый аккумулятор (7,2В/2000мАч)
  • время перезарядки, с - 0,1-1,7
  • кол-во импульсов на полной мощности - более 500
  • радиус передачи сигнала, м - 50
  • размер, см - 15х62х38
  • вес, г - 290

Комплектация

  • Вспышка Godox Ving V350C TTL.
  • Миништатив.
  • Защитный чехол.
  • Рассеиватель.
  • Литиево-ионный аккумулятор.
  • Зарядное устройство.
  • Сетевой кабель.
  • Инструкция по эксплуатации.

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