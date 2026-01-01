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-10 %
Godox Ving V350F TTL вспышка накамерная аккумуляторная для Fujifilm
Godox Ving V350F TTL вспышка накамерная аккумуляторная для Fujifilm
Godox Ving V350F TTL вспышка накамерная аккумуляторная для Fujifilm
Godox Ving V350F TTL вспышка накамерная аккумуляторная для Fujifilm
Godox Ving V350F TTL вспышка накамерная аккумуляторная для Fujifilm
Godox Ving V350F TTL вспышка накамерная аккумуляторная для Fujifilm
Godox Ving V350F TTL вспышка накамерная аккумуляторная для Fujifilm
Godox Ving V350F TTL вспышка накамерная аккумуляторная для Fujifilm
Godox Ving V350F TTL вспышка накамерная аккумуляторная для Fujifilm
Godox Ving V350F TTL вспышка накамерная аккумуляторная для Fujifilm
Godox Ving V350F TTL вспышка накамерная аккумуляторная для Fujifilm
Godox Ving V350F TTL вспышка накамерная аккумуляторная для Fujifilm
Godox Ving V350F TTL вспышка накамерная аккумуляторная для Fujifilm

Godox Ving V350F TTL вспышка накамерная аккумуляторная для Fujifilm

Godox
Артикул: DAN-2962

Godox Ving V350F TTL вспышка накамерная аккумуляторная для Fujifilm.

Новаторская серия Godox Ving накамерных вспышек с литиево-ионным аккумулятором. Полная поддержка протокола TTL: высокоскоростная синхронизация (макс. 1/8000с), синхронизация по первой и второй шторке, компенсация экспокоррекции, режим стробоскопа, ручной режим вспышки, дистанционная настройка ID и т.п. Встроенный литиево-ионный аккумулятор (7,2В/2000мАч) обеспечивает время перезарядки вспышки 0,1с-1,7с. Удобный ЖК дисплей обеспечивает точное управление. Четыре кнопки позволяют изменять различные настройки, дисковый регулятор позволяет выбирать цифровое значение настройки. Система беспроводной передачи 2,4G. Радиус действия более 50 метров. В сочетании с беспроводным TTL передатчиком XPro-F возрастают возможности для фотосъемки (продается отдельно).

Описание

Технические характеристики:

  • ведущее число, м (ISO 100) - 36
  • угол подсветки, мм - 24-105
  • длительность импульса, с - 1/350-1/20000
  • система управления экспозицией вспышки - протокол TTL и ручной режим
  • экспокоррекция - ±3 ступени с шагом 1/3
  • режим синхронизации - высокоскоростная (до 1/8000 секунды), по первой шторке, по второй шторке
  • режим стробоскопа - 90 импульсов, 99 Гц
  • режимы дистанционного управления вспышкой - ведущая, ведомая, выкл.
  • количество ведомых групп - 3
  • источник питания - литиевый аккумулятор (7,2В/2000мАч)
  • время перезарядки, с - 0,1-1,7
  • количествово импульсов на полной мощности - более 500
  • радиус передачи сигнала, м - 50
  • размер, см - 15х62х38
  • вес, г - 290

Комплектация

  • Вспышка - 1 шт.
  • Подставка - 1 шт.
  • Защитный чехол - 1 шт.
  • Рассеиватель - 1 шт.
  • Литиево-ионный аккумулятор - 1 шт.
  • Зарядное устройство - 1 шт.
  • Сетевой кабель - 1 шт.
  • Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

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