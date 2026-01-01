Godox Ving V350F TTL вспышка накамерная аккумуляторная для Fujifilm.

Арт. DAN-1049

до конца распродажи 5 дн, 22 ч

Godox V350F Kit вспышка накамерная для FujiFilm с поддержкой протокола TTL.

Компактная, но хорошо оснащенная, внешняя вспышка, предназначена для использования с беззеркальными камерами и зеркалками начального уровня. Головка рефлектора вращается на 270 градусов по горизонтали и на 90 градусов в вертикальной плоскости. Ведущее число – 36 при ISO 100, рефлектор зуммируется в диапазоне 24 – 105 мм фокусного расстояния, дополнительный встроенный рассеиватель расширит фокусное расстояние до 14 мм.