Godox Ving V350N TTL вспышка накамерная аккумуляторная для Nikon

Артикул: DAN-2963

Godox Ving V350N TTL вспышка накамерная аккумуляторная для фотокамер Nikon.

Новаторская серия Godox Ving накамерных вспышек с литиево-ионным аккумулятором. Полная поддержка протокола TTL: высокоскоростная синхронизация (макс. 1/8000с), синхронизация по первой и второй шторке, компенсация экспокоррекции, режим стробоскопа, ручной режим вспышки, дистанционная настройка ID и т.п. Встроенный литиево-ионный аккумулятор (7,2В/2000мАч) обеспечивает время перезарядки вспышки 0,1с-1,7с. Удобный ЖК дисплей обеспечивает точное управление. Четыре кнопки позволяют изменять различные настройки, дисковый регулятор позволяет выбирать цифровое значение настройки. Система беспроводной передачи 2,4G. Радиус действия более 50 метров. В сочетании с беспроводным TTL передатчиком XPro-N возрастают возможности для фотосъемки (продается отдельно).