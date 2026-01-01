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Fotokvant SB-6090PF софтбокс 60х90 см с адаптером Profoto
Fotokvant SB-6090PF софтбокс 60х90 см с адаптером Profoto
Fotokvant SB-6090PF софтбокс 60х90 см с адаптером Profoto
Fotokvant SB-6090PF софтбокс 60х90 см с адаптером Profoto
Fotokvant SB-6090PF софтбокс 60х90 см с адаптером Profoto

Fotokvant SB-6090PF софтбокс 60х90 см с адаптером Profoto

Fotokvant
Артикул: NVF-9249

Fotokvant SB-6090PF - софтбокс 60х90 см с адаптером Profoto.

Легкий прямоугольный софтбокс (квадробокс) для предметной или портретной съемки. Устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока. 

Описание

Размер 60х90 см - это один из самых распространенных размеров софтбоксов, так как он является универсальным для многих типов съемки. Свет от данного софтбокса имитирует освещение из окна и используется фотографами и видеографами для портретной поясной съемки, для мелкой и среднегабаритной предметной фотографии.

Софтбокс имеет крепление для сот и может использоваться с сотами Fotokvant GRID-6090 или Creative Light (254595). Соты позволяют ограничить освещение и убрать боковую засветку, но при этом поглощают часть света (до 2-х ступеней).

Глубина софтбокса - 35 см.

Комплектация

  • Кольцо установочное с байонетом Profoto - 1 шт.
  • Спицы - 4 шт.
  • Ткань отражающая - 1 шт.
  • Рассеиватель внешний - 1 шт.
  • Рассеиватель внутренний - 1 шт.
  • Чехол - 1 шт.

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