Profoto Zoom Reflector new (100785) рефлектор

Fotokvant SB-6090PF - софтбокс 60х90 см с адаптером Profoto.
Легкий прямоугольный софтбокс (квадробокс) для предметной или портретной съемки. Устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Profoto Zoom Reflector (100785) – новая модель классического зум-рефлектора Профото.
С новым зум-рефлектором у фотографа появляется возможность в более качественном распределении света: плавнее, мощнее, точнее. Конструкция предусматривает интегрированный держатель сот. Сотовые решетки устанавливаются прямо в рефлектор, без каких-либо дополнительных адаптеров. Новая защитная крышка Zoom Cap устанавливается на отворот рефлектора, закрывая его и защищая таким образом лампу (и установленную соту). Крышка значительно повышает удобство транспортировки и хранения импульсных лам. Благодаря ей можно не снимать рефлектор и не вынимать из него соту.
Характеристики:
Рефлектор совместим со всеми головками Profoto, включая источники постоянного света Tungsten и HMI (с диаметром корпуса 100 мм).
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Fotokvant SB-6090PF - софтбокс 60х90 см с адаптером Profoto.
Легкий прямоугольный софтбокс (квадробокс) для предметной или портретной съемки. Устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока.
Импульсная лампа Profoto (331523) Flashtube для моноблоков серии D1 500/1000.
Лампа имеет ультрафиолетовое покрытие. Максимальная мощность лампы 1000 Дж, цветовая температура 5600 К. Используется с моноблоками серии D1 500/1000.
Profoto Softbox RFi 1,3х2 (254702) софтбокс применяется для создания мягкого освещения.
Глубокая форма софтбокса, серебряная внутренняя поверхность и два диффузора позволили добиться равномерного распределения света по все поверхности совтбокса.
Profoto RFi Softbox Square 2х2 (254706) софтбокс применяется для создания мягкого освещения.
Глубокая форма софтбокса, серебряная внутренняя поверхность и два диффузора позволили добиться равномерного распределения света по все поверхности совтбокса.
Узкоугольная насадка Fotokvant SNOOT-PF с цветными фильтрами и байонетом Profoto.
Рекомендуется для получения различных эффектов в творческой фотографии. В комплекте пять цветных фильтров (прозрачный, синий, красный, зеленый, желтый). Байонет Profoto.
Работай с цветом без бликов
Wansen