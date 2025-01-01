Profoto Zoom Reflector new (100785) рефлектор

Описание

С новым зум-рефлектором у фотографа появляется возможность в более качественном распределении света: плавнее, мощнее, точнее. Конструкция предусматривает интегрированный держатель сот. Сотовые решетки устанавливаются прямо в рефлектор, без каких-либо дополнительных адаптеров. Новая защитная крышка Zoom Cap устанавливается на отворот рефлектора, закрывая его и защищая таким образом лампу (и установленную соту). Крышка значительно повышает удобство транспортировки и хранения импульсных лам. Благодаря ей можно не снимать рефлектор и не вынимать из него соту.

Характеристики:

ведущее число при 0, 5 м и мощности 2400 Дж позиция 6 – 45,8 позиция 7 – 45,1 позиция 10 – 32

диаметр – 19,3 см

глубина – 18 см

вес – 0,3 кг

Рефлектор совместим со всеми головками Profoto, включая источники постоянного света Tungsten и HMI (с диаметром корпуса 100 мм).