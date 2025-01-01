Grifon Softbox Grid сотовая решетка для софтбокса 60х90 см

FST FH2 – прочный гибкий держатель с двумя клипсами. Предназначен для использования с различными системами крепления. Штанга фиксируется в выбранном положении. Длина, см – 50.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сотовая решетка Grifon Softbox Grid 6090 предназначена для софтбокса Grifon SBQ-6090 60х90 см.
Grifon SBQ-6090 – легкий ультракомпактный прямоугольный жаропрочный софтбокс.
Устанавливается на ведомую вспышку для получения мягкого освещения. Подходит для съемки небольших объектов, предметной съемки и т.д. Глубина софтбокса 35 см. Байонетное крепление Bowens. Вес - 1,0 кг.
Сотовая решетка Grifon Softbox Grid 30120 предназначена для софтбокса Grifon SBQ-30120 30х120 см.
Фолиевый фильтр Fire 019 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Цена указана за один погонный метр.
Фолиевый фильтр Chris James Yellow 101 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 60.8%, поглощение 0,22. Цена указана за один погонный метр.
Fotokvant CL-P100 – универсальный зажим с пластиковыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине. Сила прижима 4,5 кг. Размер сжимаемых поверхностей до 50 мм, обхват трубы до 30 мм.
