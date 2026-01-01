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Fotokvant AR-144-PF кольцо-адаптер Profoto 144 мм
Fotokvant AR-144-PF кольцо-адаптер Profoto 144 мм
Fotokvant AR-144-PF кольцо-адаптер Profoto 144 мм
Fotokvant AR-144-PF кольцо-адаптер Profoto 144 мм

Fotokvant AR-144-PF кольцо-адаптер Profoto 144 мм

Fotokvant
Артикул: NVF-9154

Fotokvant AR-144-PF - кольцо-вкладыш для установки софтбоксов и других световых модификаторов на приборы с байонетом Profoto.

Совместимо с софтбоксами Fotokvant cерий SB, SBE, DKS. Внешний диаметр - 144 мм.

Описание

Fotokvant AR-144-PF кольцо-адаптер Profoto 144 мм

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