Fotokvant AR-144-PF кольцо-адаптер Profoto 144 мм

Grifon PF-01 – байонетное кольцо (адаптер) для установки софтбоксов на осветительные приборы с креплением Profoto. Диаметр 152 мм.
Москва
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant AR-144-PF - кольцо-вкладыш для установки софтбоксов и других световых модификаторов на приборы с байонетом Profoto.
Совместимо с софтбоксами Fotokvant cерий SB, SBE, DKS. Внешний диаметр - 144 мм.
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Grifon PF-01 – байонетное кольцо (адаптер) для установки софтбоксов на осветительные приборы с креплением Profoto. Диаметр 152 мм.
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Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 1,35x6 м.
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