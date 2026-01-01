Creative Light (254595) соты для софтбокса 60х90 см

Арт. DAN-3423

Деревянные ящики-подставки Fotokvant AB-01 Apple Box для кино- и фотосъемки. Комплект. Деревянный ящик изготовленный из высококачественной фанеры, используется как подставка для стоек, выравнивания траектории тележки для камеры, и т.д. Ящики складываются в самый большой и имеют следующие размеры: максимальный - 50х20х30 см большой - 10x27x47,5 см; средний - 5x27x47,5 см; малый - 2,5x27x47,5 см.



