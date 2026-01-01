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Creative Light (254595) соты для софтбокса 60х90 см

Creative Light (254595) соты для софтбокса 60х90 см

Creative Light
Артикул: NVF-055

Creative Light (254595) – соты для софтбокса Creative Light серии RF. Сотовые решетки создают более направленный свет (50 градусов), лучше прорисовывают объем и подчеркивают структуру. Компактны в сложенном виде. Размер, см – 60х90. 

Описание

Creative Light (254595) соты для софтбокса 60х90 см

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