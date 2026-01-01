Creative Light (254595) соты для софтбокса 60х90 см

Fotokvant SB-6090HE - софтбокс 60х90 см с адаптером Hensel.
Легкий прямоугольный софтбокс (квадробокс) для предметной или портретной съемки. Устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Creative Light (254595) – соты для софтбокса Creative Light серии RF. Сотовые решетки создают более направленный свет (50 градусов), лучше прорисовывают объем и подчеркивают структуру. Компактны в сложенном виде. Размер, см – 60х90.
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Fotokvant SB-6090HE - софтбокс 60х90 см с адаптером Hensel.
Легкий прямоугольный софтбокс (квадробокс) для предметной или портретной съемки. Устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока.
Сотовая решетка Grifon Softbox Grid 30120 предназначена для софтбокса Grifon SBQ-30120 30х120 см.
Деревянные ящики-подставки Fotokvant AB-01 Apple Box для кино- и фотосъемки. Комплект. Деревянный ящик изготовленный из высококачественной фанеры, используется как подставка для стоек, выравнивания траектории тележки для камеры, и т.д. Ящики складываются в самый большой и имеют следующие размеры: максимальный - 50х20х30 см большой - 10x27x47,5 см; средний - 5x27x47,5 см; малый - 2,5x27x47,5 см.
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Fotokvant RCI-Canon - беспроводной пульт дистанционного управления для камер Сanon.
Классический электронный тросик, пускатель затвора. Совместим с камерами Canon, имеющими инфракрасный приемник. Комплектуется батарейкой.