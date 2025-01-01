images
Fotokvant SB-9090PF cофтбокс 90х90 см с креплением для системы Profoto

Fotokvant
Артикул: NVF-2744

Fotokvant SB-9090PF – софтбокс квадро позволяет получить направленный поток света, который имитирует наиболее естественное для глаз освещение – солнечный свет из окна.

Софтбокс отлично подходит для равномерного, мягкого освещения относительно крупных объектов. Байонет Profoto. Вес - 1,0 кг.

Описание

Внутренняя поверхность серебряная, модель оснащена белым рассеивателем, что в совокупности обеспечивает равномерный свет, поэтому софтбокс может быть установлен близко к объекту для получения максимально яркого, но мягкого освещения.

Софтбокс выполнен из жаропрочной ткани, которая способна выдерживать высокие температуры в течение длительной съемки.

Tether Tools CU61RT15-ORG TetherPro USB 3.0 to Micro-B Right Angle 4.6 м Orange кабель
Tether Tools CU61RT15-ORG TetherPro Orange кабель-переходник с USB 3.0 на Micro-B Right Angle.

Длина - 4,6 м. Гарантия производителя на кабели Tether Tools - 90 дней.


