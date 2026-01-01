Fotokvant SB-6060HE софтбокс 60х60 см с адаптером Hensel

Квадробокс устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока. Размер 60х60 см один из самых распространенных размеров софтбоксов, так как он является универсальным для многих типов съемки. Свет от данного софтбокса имитирует освещение из окна и используется фотографами и видеографами для портретной поясной съемки, для мелкой и среднегабаритной предметной фотографии.
Стандартный рефлектор Fotokvant RF-18HE с байонетом Hensel.
Стандартный рефлектор диаметром 18 см, с матовой внутренней поверхностью. Предназначен для создания направленного (концентрированного) пучка света. Благодаря отражающей поверхности рефлектора смягчается переход из света в тень. Байонет Hensel.