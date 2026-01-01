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Fotokvant SB-6060HE софтбокс 60х60 см с адаптером Hensel
Fotokvant SB-6060HE софтбокс 60х60 см с адаптером Hensel
Fotokvant SB-6060HE софтбокс 60х60 см с адаптером Hensel
Fotokvant SB-6060HE софтбокс 60х60 см с адаптером Hensel
Fotokvant SB-6060HE софтбокс 60х60 см с адаптером Hensel

Fotokvant SB-6060HE софтбокс 60х60 см с адаптером Hensel

Fotokvant
Артикул: DAN-4512

Софтбокс Fotokvant SB-6060HE 60х60 см с адаптером Hensel.

Комплект включает легкий квадратный софтбокс (квадробокс) для предметной или портретной съемки размером - 60х60 см и кольцо-адаптер, предназначеное для установки софтбокса на осветители с байонетом Hensel. Посадочный диаметр - 144 мм.

Описание

Квадробокс устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока. Размер 60х60 см один из самых распространенных размеров софтбоксов, так как он является универсальным для многих типов съемки. Свет от данного софтбокса имитирует освещение из окна и используется фотографами и видеографами для портретной поясной съемки, для мелкой и среднегабаритной предметной фотографии.

Комплектация

  • Софтбокс Fotokvant SB-6060HE 60х60 - 1 шт.
  • Светоотражающая ткань - 1 шт.
  • Внешний рассеиватель - 1 шт.
  • Внутренний рассеиватель - 1 шт.
  • Спицы - 4 шт.
  • Кольцо Hensel для установки - 1 шт.
  • Чехол - 1 шт.

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