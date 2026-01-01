Fotokvant LSC-22 Wheel KIT набор колес для стойки с креплением 22 мм

Описание

Fotokvant LSC-22 Wheel KIT – набор колёс для студийных стоек 22 мм

Fotokvant LSC-22 Wheel KIT (артикул NVF-9691) – это комплект из трёх колёс для студийных стоек, штативов и другого оборудования с диаметром ножек 22 мм. Колёса значительно упрощают перемещение тяжёлых конструкций по студии, освобождая от необходимости поднимать и переносить оборудование вручную.

Каждое колесо оснащено тормозом, что позволяет надёжно зафиксировать стойку в нужном положении во время съёмки. Колёса изготовлены из прочных материалов, обеспечивающих долговечность и плавный ход даже при интенсивной эксплуатации. Набор идеально подходит для профессиональных студий, выставочных залов и съёмочных павильонов.

Ключевые особенности

Диаметр крепления 22 мм: совместимость с большинством студийных стоек с ножками диаметром 22 мм.

совместимость с большинством студийных стоек с ножками диаметром 22 мм. Комплект из 3 колёс: полный набор для одной стойки.

полный набор для одной стойки. Тормоз на каждом колесе: надёжная фиксация стойки в рабочем положении.

надёжная фиксация стойки в рабочем положении. Прочная конструкция: долговечность и плавный ход.

долговечность и плавный ход. Лёгкая установка: быстро крепятся на ножки стойки.

быстро крепятся на ножки стойки. Универсальность: подходят для различных типов стоек.

Технические характеристики

Тип: набор колёс для студийных стоек

набор колёс для студийных стоек Бренд: Fotokvant

Fotokvant Модель: LSC-22 Wheel KIT

LSC-22 Wheel KIT Диаметр крепления: 22 мм

22 мм Количество колёс: 3 шт.

3 шт. Тормоз: есть (на каждом колесе)

есть (на каждом колесе) Применение: студийные стойки с диаметром ножек 22 мм

Как использовать колёса

Установка: наденьте каждое колесо на ножку стойки (диаметр 22 мм). Фиксация: убедитесь, что колёса надёжно закреплены на ножках. Перемещение: для перемещения стойки просто толкайте её в нужном направлении. Фиксация: при необходимости зафиксируйте стойку с помощью тормозов на колёсах. Съёмка: используйте стойку с колёсами для мобильной работы в студии.

Преимущества использования

Мобильность: лёгкое перемещение тяжёлых конструкций.

лёгкое перемещение тяжёлых конструкций. Уменьшение опрокидывания: Чаще всего стойки опрокидывают из-за того, что посетитель студии споткнулся о провод. Наличие роликов существенно снижает вероятность падения .

Чаще всего стойки опрокидывают из-за того, что посетитель студии споткнулся о провод. Экономия времени: быстрая смена положения света, особенно сложных конструкций - журавлей, стоек с софтбоксами.

быстрая смена положения света, особенно сложных конструкций - журавлей, стоек с софтбоксами. Безопасность: надёжная фиксация тормозами.

надёжная фиксация тормозами. Универсальность: подходит для различных типов стоек.

Совместимость с оборудованием