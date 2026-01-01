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Fotokvant LSC-22 Wheel KIT набор колес для стойки с креплением 22 мм
Fotokvant LSC-22 Wheel KIT набор колес для стойки с креплением 22 мм
Fotokvant LSC-22 Wheel KIT набор колес для стойки с креплением 22 мм
Fotokvant LSC-22 Wheel KIT набор колес для стойки с креплением 22 мм

Fotokvant LSC-22 Wheel KIT набор колес для стойки с креплением 22 мм

Fotokvant
Артикул: DAN-3820

Набор колес Fotokvant LSC-22 Wheel KIT для стойки. Колеса для студийной стойки с посадочным диаметром 22 мм. В комплекте 3 штуки. Изготовлены из стали, имеют систему блокировки и резиновые протекторы. Наличие колесиков у стойки существенно облегчают трансформацию студии с установленными приборами и насадками.

Описание

Fotokvant LSC-22 Wheel KIT – набор колёс для студийных стоек 22 мм

Fotokvant LSC-22 Wheel KIT (артикул NVF-9691) – это комплект из трёх колёс для студийных стоек, штативов и другого оборудования с диаметром ножек 22 мм. Колёса значительно упрощают перемещение тяжёлых конструкций по студии, освобождая от необходимости поднимать и переносить оборудование вручную.

Каждое колесо оснащено тормозом, что позволяет надёжно зафиксировать стойку в нужном положении во время съёмки. Колёса изготовлены из прочных материалов, обеспечивающих долговечность и плавный ход даже при интенсивной эксплуатации. Набор идеально подходит для профессиональных студий, выставочных залов и съёмочных павильонов.

Ключевые особенности

  • Диаметр крепления 22 мм: совместимость с большинством студийных стоек с ножками диаметром 22 мм.
  • Комплект из 3 колёс: полный набор для одной стойки.
  • Тормоз на каждом колесе: надёжная фиксация стойки в рабочем положении.
  • Прочная конструкция: долговечность и плавный ход.
  • Лёгкая установка: быстро крепятся на ножки стойки.
  • Универсальность: подходят для различных типов стоек.

Технические характеристики

  • Тип: набор колёс для студийных стоек
  • Бренд: Fotokvant
  • Модель: LSC-22 Wheel KIT
  • Диаметр крепления: 22 мм
  • Количество колёс: 3 шт.
  • Тормоз: есть (на каждом колесе)
  • Применение: студийные стойки с диаметром ножек 22 мм

Как использовать колёса

  1. Установка: наденьте каждое колесо на ножку стойки (диаметр 22 мм).
  2. Фиксация: убедитесь, что колёса надёжно закреплены на ножках.
  3. Перемещение: для перемещения стойки просто толкайте её в нужном направлении.
  4. Фиксация: при необходимости зафиксируйте стойку с помощью тормозов на колёсах.
  5. Съёмка: используйте стойку с колёсами для мобильной работы в студии.

Преимущества использования

  • Мобильность: лёгкое перемещение тяжёлых конструкций.
  • Уменьшение опрокидывания: Чаще всего стойки опрокидывают из-за того, что посетитель студии споткнулся о провод. Наличие роликов существенно снижает вероятность падения.
  • Экономия времени: быстрая смена положения света, особенно сложных конструкций - журавлей, стоек с софтбоксами.
  • Безопасность: надёжная фиксация тормозами.
  • Универсальность: подходит для различных типов стоек.

Совместимость с оборудованием

  • Стойки: студийные стойки с диаметром ножек 22 мм. Чаще всего это средние по нагрузке стойки.
  • Журавли: сложноперемещаемые журавли особенно нуждаются в колесах. Подходит для всех журавлей с ножками диаметром 22 мм.

Комплектация

В стандартную поставку входит набор из 3 колёс Fotokvant LSC-22 Wheel KIT.

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