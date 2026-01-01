Fotokvant LSC-22 Wheel KIT набор колес для стойки с креплением 22 мм

Fotokvant LSC-22 Wheel KIT – набор колёс для студийных стоек 22 мм
Fotokvant LSC-22 Wheel KIT (артикул NVF-9691) – это комплект из трёх колёс для студийных стоек, штативов и другого оборудования с диаметром ножек 22 мм. Колёса значительно упрощают перемещение тяжёлых конструкций по студии, освобождая от необходимости поднимать и переносить оборудование вручную.
Каждое колесо оснащено тормозом, что позволяет надёжно зафиксировать стойку в нужном положении во время съёмки. Колёса изготовлены из прочных материалов, обеспечивающих долговечность и плавный ход даже при интенсивной эксплуатации. Набор идеально подходит для профессиональных студий, выставочных залов и съёмочных павильонов.
Ключевые особенности
- Диаметр крепления 22 мм: совместимость с большинством студийных стоек с ножками диаметром 22 мм.
- Комплект из 3 колёс: полный набор для одной стойки.
- Тормоз на каждом колесе: надёжная фиксация стойки в рабочем положении.
- Прочная конструкция: долговечность и плавный ход.
- Лёгкая установка: быстро крепятся на ножки стойки.
- Универсальность: подходят для различных типов стоек.
Технические характеристики
- Тип: набор колёс для студийных стоек
- Бренд: Fotokvant
- Модель: LSC-22 Wheel KIT
- Диаметр крепления: 22 мм
- Количество колёс: 3 шт.
- Тормоз: есть (на каждом колесе)
- Применение: студийные стойки с диаметром ножек 22 мм
Как использовать колёса
- Установка: наденьте каждое колесо на ножку стойки (диаметр 22 мм).
- Фиксация: убедитесь, что колёса надёжно закреплены на ножках.
- Перемещение: для перемещения стойки просто толкайте её в нужном направлении.
- Фиксация: при необходимости зафиксируйте стойку с помощью тормозов на колёсах.
- Съёмка: используйте стойку с колёсами для мобильной работы в студии.
Преимущества использования
- Мобильность: лёгкое перемещение тяжёлых конструкций.
- Уменьшение опрокидывания: Чаще всего стойки опрокидывают из-за того, что посетитель студии споткнулся о провод. Наличие роликов существенно снижает вероятность падения.
- Экономия времени: быстрая смена положения света, особенно сложных конструкций - журавлей, стоек с софтбоксами.
- Безопасность: надёжная фиксация тормозами.
- Универсальность: подходит для различных типов стоек.
Совместимость с оборудованием
- Стойки: студийные стойки с диаметром ножек 22 мм. Чаще всего это средние по нагрузке стойки.
- Журавли: сложноперемещаемые журавли особенно нуждаются в колесах. Подходит для всех журавлей с ножками диаметром 22 мм.