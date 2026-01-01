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-10 %
Falcon Eyes FEA-SBII 80120 BW софтбокс
Falcon Eyes FEA-SBII 80120 BW софтбокс
Falcon Eyes FEA-SBII 80120 BW софтбокс
Falcon Eyes FEA-SBII 80120 BW софтбокс
Falcon Eyes FEA-SBII 80120 BW софтбокс
Falcon Eyes FEA-SBII 80120 BW софтбокс
Falcon Eyes FEA-SBII 80120 BW софтбокс

Falcon Eyes FEA-SBII 80120 BW софтбокс

Falcon Eyes
Артикул: MTG-2231

Falcon Eyes FEA-SBII 80120 BW софтбокс. Сборный софтбокс для источников постоянного LED и импульсного света, 80х120 см, байонет Bowens (сменный), 2 диффузора, чехол. 

Описание

Благодаря универсальности и компактности, софтбоксы серии Falcon Eyes FEA-SBII BW могут использоваться в студии и на улице. Софтбоксы прямоугольной формы подойдут для использования в портретной и предметной фотографии с близкого расстояния. Размер софтбокса 80х120см.

Световой модификатор состоит из тента-отражателя, внешнего и внутреннего тканевых рассеивателей (диффузоров), байонетного кольца (крепления) и четырех стальных спиц. В комплект также входит чехол для хранения и транспортировки софтбокса.

Характеристики:

  • Совместимый тип осветителя импульсные или светодиодные источники света
  • Размеры 80х120 см
  • Глубина 40 см
  • Байонет Bowens (сменное кольцо)
  • Крепежный диаметр кольца Ø142 мм
  • Материал байонетного кольца алюминиевый сплав
  • Материал спиц сталь
  • Размер комплекта в чехле 750х250х60 мм
  • Вес комплекта в чехле 1,33 кг.

Комплектация

  • Софтбокс Falcon Eyes FEA-SBII 80120 BW
  • Байонетное кольцо
  • Внутренний тканевый диффузор
  • Внешний тканевый диффузор
  • Спицы – 4 шт.
  • Чехол

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Видео

Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
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