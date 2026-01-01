Falcon Eyes FEA-SBII 80120 BW софтбокс

Описание

Благодаря универсальности и компактности, софтбоксы серии Falcon Eyes FEA-SBII BW могут использоваться в студии и на улице. Софтбоксы прямоугольной формы подойдут для использования в портретной и предметной фотографии с близкого расстояния. Размер софтбокса 80х120см.

Световой модификатор состоит из тента-отражателя, внешнего и внутреннего тканевых рассеивателей (диффузоров), байонетного кольца (крепления) и четырех стальных спиц. В комплект также входит чехол для хранения и транспортировки софтбокса.

Характеристики: