Paralite KU-4S 30x160 GRID стрипбокс 30x160 см с сотами легкосборный

Комплектуется двумя рассеивателями для лучшего распределения света по всей поверхности. Рекомендован к использованию со студийными вспышками и светодиодными осветителями с байонетом Bowens. Так же можно использовать с накамерными вспышками при помощи Fotokvant RFLH-05 крепление для накамерной вспышки с байонетом Bowens.
Осветитель Godox LITEMONS LA150D – яркий и компактный светодиодный источник света с круглой COB-матрицей, выдающий световой поток общей мощностью до 190Вт (светодиоды «сбалансированного дневного» белого света).