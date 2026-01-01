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-10 %
Falcon Eyes FEA-OBII 18 BW октобокс
Falcon Eyes FEA-OBII 18 BW октобокс
Falcon Eyes FEA-OBII 18 BW октобокс
Falcon Eyes FEA-OBII 18 BW октобокс
Falcon Eyes FEA-OBII 18 BW октобокс
Falcon Eyes FEA-OBII 18 BW октобокс
Falcon Eyes FEA-OBII 18 BW октобокс

Falcon Eyes FEA-OBII 18 BW октобокс

Falcon Eyes
Артикул: DAN-8854

Октобокс Falcon Eyes FEA-OBII 18 BW – новый световой восьмиугольный модификатор-софтбокс Falcon Eyes для управления световым потоком от импульсных вспышек и светодиодных LED осветителей с байонетом Bowens. Диаметр 180 см

Описание

Октобокс помогает создать мягкое рассеянное освещение, предотвращая появление глубоких теней или бликов. Закрытая конструкция позволяет получить равномерный направленный поток света и избежать нежелательных потерь светового потока. Софтбоксы дают «живой» блик в глазах и на поверхностях объекта, имитирующий естественное освещение.
Благодаря универсальности и компактности, софтбоксы серии Falcon Eyes FEA-OBII BW могут использоваться в студии и на улице. Октобоксы формы подойдут для использования в портретной и предметной фотографии, форма сформированного светового пятна близка к круглой форме. Диаметр софтбокса 180см.
Байонетное крепление представляет собой литое алюминиевое кольцо с закрепленным на винтах сменным адаптером Bowens.
Внешний и внутренний рассеиватели изготовлены из специальной синтетическиой ткани (производство Корея), которая смягчает световой поток, но, несмотря на двойное рассеивание, не искажает его. Цветовая температура и яркость светового потока остаются практически неизменными..
Внешний тканевый рассеиватель надевается на край тента отражателя и закрепляется «липучками». Внутренний – закрепляется при помощи резинок карабинчиками.

Характеристики:

  • Совместимый тип осветителя: импульсные или светодиодные источники света
  • Диаметр: 180 см
  • Глубина: 78 см
  • Байонет: Bowens (сменное кольцо)
  • Материал байонетного кольца: алюминиевый сплав
  • Материал спиц: сталь

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