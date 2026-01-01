Raylab 017 Light Grey фон бумажный 2.72x11 м светло-серый

Арт. MTG-4190

Raylab 060 Begonia Red фон бумажный красная бегония 2.72x11 м. Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,72х11,0 м