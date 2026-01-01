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-10 %
Falcon Eyes FEA-SBII 30160 BW софтбокс
Falcon Eyes FEA-SBII 30160 BW софтбокс
Falcon Eyes FEA-SBII 30160 BW софтбокс
Falcon Eyes FEA-SBII 30160 BW софтбокс
Falcon Eyes FEA-SBII 30160 BW софтбокс
Falcon Eyes FEA-SBII 30160 BW софтбокс

Falcon Eyes FEA-SBII 30160 BW софтбокс

Falcon Eyes
Артикул: MTG-2229

Falcon Eyes FEA-SBII 30160 BW софтбокс. Сборный стрипбокс для источников постоянного LED и импульсного света, 30х160 см, байонет Bowens (сменный), 2 диффузора, чехол.

Описание

Благодаря универсальности и компактности, софтбоксы серии Falcon Eyes FEA-SBII BW могут использоваться в студии и на улице. Стрипбоксы подойдут для использования в портретной и предметной фотографии, в том числе ростовых портретов и крупных предметов. Размер софтбокса 30х160см.

Световой модификатор состоит из тента-отражателя, внешнего и внутреннего тканевых рассеивателей (диффузоров), байонетного кольца (крепления) и четырех стальных спиц. В комплект также входит чехол для хранения и транспортировки софтбокса.

Характеристики:

  • Модель Falcon Eyes FEA-SBII 30160 BW
  • Совместимый тип осветителя импульсные или светодиодные источники света
  • Размеры 30х160 см
  • Глубина 40 см
  • Байонет Bowens (сменное кольцо)
  • Крепежный диаметр кольца Ø142 мм
  • Материал байонетного кольца алюминиевый сплав
  • Материал спиц сталь
  • Размер комплекта в чехле 850х270х60 мм
  • Вес комплекта в чехле 1,3кг.

Внимание! Данный софтбокс не имеет крепления для сотовых решеток!

Комплектация

  • Софтбокс Falcon Eyes FEA-SBII 30160 BW
  • Байонетное кольцо
  • Внутренний тканевый диффузор
  • Внешний тканевый диффузор
  • Спицы – 4 шт.
  • Чехол

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Видео

Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
Phottix обновил софтбокс Easy
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