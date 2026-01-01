Falcon Eyes FEA-SBII 30160 BW софтбокс

Описание

Благодаря универсальности и компактности, софтбоксы серии Falcon Eyes FEA-SBII BW могут использоваться в студии и на улице. Стрипбоксы подойдут для использования в портретной и предметной фотографии, в том числе ростовых портретов и крупных предметов. Размер софтбокса 30х160см.

Световой модификатор состоит из тента-отражателя, внешнего и внутреннего тканевых рассеивателей (диффузоров), байонетного кольца (крепления) и четырех стальных спиц. В комплект также входит чехол для хранения и транспортировки софтбокса.

Характеристики:

Модель Falcon Eyes FEA-SBII 30160 BW

Совместимый тип осветителя импульсные или светодиодные источники света

Размеры 30х160 см

Глубина 40 см

Байонет Bowens (сменное кольцо)

Крепежный диаметр кольца Ø142 мм

Материал байонетного кольца алюминиевый сплав

Материал спиц сталь

Размер комплекта в чехле 850х270х60 мм

Вес комплекта в чехле 1,3кг.

Внимание! Данный софтбокс не имеет крепления для сотовых решеток!