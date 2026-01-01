Falcon Eyes FEA-OBII 12 BW октобокс

Описание





Благодаря универсальности и компактности, софтбоксы серии Falcon Eyes FEA-OBII BW могут использоваться в студии и на улице. Октобоксы формы подойдут для использования в портретной и предметной фотографии, форма сформированного светового пятна близка к круглой форме. Диаметр софтбокса 120см. Световой модификатор состоит из тента-отражателя, внешнего и внутреннего тканевых рассеивателей (диффузоров), байонетного кольца (крепления) и восьми стальных спиц. В комплект также входит чехол для хранения и транспортировки софтбокса.

Характеристики:

