images
images
images
images
images
images
images
-10 %
Falcon Eyes FEA-OBII 12 BW октобокс
Falcon Eyes FEA-OBII 12 BW октобокс
Falcon Eyes FEA-OBII 12 BW октобокс
Falcon Eyes FEA-OBII 12 BW октобокс
Falcon Eyes FEA-OBII 12 BW октобокс
Falcon Eyes FEA-OBII 12 BW октобокс
Falcon Eyes FEA-OBII 12 BW октобокс

Falcon Eyes FEA-OBII 12 BW октобокс

Falcon Eyes
Артикул: DAN-8855

Октобокс FEA-OBII 12 BW – новый световой восьмиугольный модификатор-софтбокс Falcon Eyes для управления световым потоком от импульсных вспышек и светодиодных LED осветителей с байонетом Bowens. Октобокс помогает создать мягкое рассеянное освещение, предотвращая появление глубоких теней или бликов. Закрытая конструкция позволяет получить равномерный направленный поток света и избежать нежелательных потерь светового потока. Софтбоксы дают «живой» блик в глазах и на поверхностях объекта, имитирующий естественное освещение.

Описание


Благодаря универсальности и компактности, софтбоксы серии Falcon Eyes FEA-OBII BW могут использоваться в студии и на улице. Октобоксы формы подойдут для использования в портретной и предметной фотографии, форма сформированного светового пятна близка к круглой форме. Диаметр софтбокса 120см. Световой модификатор состоит из тента-отражателя, внешнего и внутреннего тканевых рассеивателей (диффузоров), байонетного кольца (крепления) и восьми стальных спиц. В комплект также входит чехол для хранения и транспортировки софтбокса.

Характеристики:

  • Диаметр - 120 см
  • Глубин - 40 см
  • Байонет - Bowens (сменное кольцо)
  • Крепежный диаметр кольца - Ø142 мм
  • Материал байонетного кольца алюминиевый сплав
  • Материал спиц - сталь
  • Размер комплекта в чехле - 700х250х60 мм
  • Вес комплекта в чехле - 1.5 кг

Комплектация

  • Отражатель Falcon Eyes FEA-OBII 12 BW
  • Байонетное кольцо
  • Внутренний тканевый диффузор
  • Внешний тканевый диффузор
  • Спицы – 8 шт
  • Чехол
  • Руководство по эксплуатации

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Арт. NVF-9339
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 9 ч

Fotokvant B-3W – надежная система для монтажа, подъема и хранения до 3-х рулонов бумажных фонов. Крепится на потолок или стену (крюки под 45°). Комплектуется держателями-гантелями, цепями и грузиками. Подходит для рулонов с внутренним диаметром 45–60 мм. Обеспечивает аккуратное скручивание фона и защиту от самопроизвольного разматывания.

-10.1 %4 850 ₽
4 360 ₽
В корзину
FST 1021 Deciduous фон бумажный лиственный 2,72х11 м
Арт. DAN-8450
FST 1021 Deciduous фон бумажный лиственный 2,72х11 м
Наличие
в наличии 1-3 шт

FST 1021 DECIDUOUS – профессиональный бумажный фон. Используется для фото- и видеосъемки. Качество фона позволяет получить равномерный световой рисунок. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 2,72х11,0 м.

5 670 ₽
В корзину
-5 %
Wansen WT4-2R радиосинхронизатор с двумя приемниками
Wansen WT4-2R радиосинхронизатор с двумя приемниками
Wansen WT4-2R радиосинхронизатор с двумя приемниками
Арт. MTG-3084
Wansen WT4-2R радиосинхронизатор с двумя приемниками
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 14 ч

Wansen WT4-2R радиосинхронизатор с двумя приемниками. 4-х канальный комплект состоит из пускателя, который устанавливается в "горячий башмак" фотоаппарата и 2-ух приемников сигнала, на которые устанавливаются накамерные вспышки. Питание пускателя осуществляется от батарейки V23A (входит в комплект), питание приемника от 2-ух элементов AAA (не идут в комплекте). Радиус действия радиосигнала до 30 метров. Кабель (в комплекте) позволяет синхронизировать старые пленочные фотоаппараты через х-контакт.

-5 %2 600 ₽
2 470 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes FEA-OBII 6 BW октобокс
Falcon Eyes FEA-OBII 6 BW октобокс
Falcon Eyes FEA-OBII 6 BW октобокс
Арт. DAN-8856
Falcon Eyes FEA-OBII 6 BW октобокс
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 5 ч

Октобокс Falcon Eyes FEA-OBII 6 BW – новый световой восьмиугольный модификатор-софтбокс Falcon Eyes диаметром 60 см для управления световым потоком от импульсных вспышек и светодиодных LED осветителей с байонетом Bowens.

-10 %2 990 ₽
2 690 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes FEA-SBII 30160 BW софтбокс
Falcon Eyes FEA-SBII 30160 BW софтбокс
Falcon Eyes FEA-SBII 30160 BW софтбокс
Арт. MTG-2229
Falcon Eyes FEA-SBII 30160 BW софтбокс
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 7 дн, 6 ч

Falcon Eyes FEA-SBII 30160 BW софтбокс. Сборный стрипбокс для источников постоянного LED и импульсного света, 30х160 см, байонет Bowens (сменный), 2 диффузора, чехол.

-10 %3 190 ₽
2 870 ₽
В корзину
Falcon Eyes EasyPod 135 штатив
Falcon Eyes EasyPod 135 штатив
Falcon Eyes EasyPod 135 штатив
Арт. DAN-2955
Falcon Eyes EasyPod 135 штатив
Наличие
в наличии 1-3 шт

Компактный штатив с несменной 3D-головой Falcon Eyes EasyPod 135.

Легкий трехсекционный штатив изготовленный из алюминия и пластика с максимальной нагрузкой до 2 кг.

1 130 ₽
В корзину
GreenBean Titan 240 BABY STEEL cтойка-тренога
GreenBean Titan 240 BABY STEEL cтойка-тренога
GreenBean Titan 240 BABY STEEL cтойка-тренога
Арт. DAN-5413
GreenBean Titan 240 BABY STEEL cтойка-тренога
Наличие
более 10 шт

Стойка-тренога GreenBean Titan 240 BABY STEEL.

Стальная трехсекционная стойка с пружинным амортизатором для установки студийного оборудования весом до 8 кг. Имеет стальной крепежный адаптер 5/8" baby. Рабочая высота 91-240 см. Оборудована шаровой мини-головой для установки цифровых фото- и видеокамер. Вес - 2,4 кг.

3 590 ₽
В корзину

Видео

Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
Phottix обновил софтбокс Easy
Phottix обновил софтбокс Easy
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.