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-10 %
Falcon Eyes FEA-OBII 6 BW октобокс
Falcon Eyes FEA-OBII 6 BW октобокс
Falcon Eyes FEA-OBII 6 BW октобокс
Falcon Eyes FEA-OBII 6 BW октобокс
Falcon Eyes FEA-OBII 6 BW октобокс
Falcon Eyes FEA-OBII 6 BW октобокс
Falcon Eyes FEA-OBII 6 BW октобокс

Falcon Eyes FEA-OBII 6 BW октобокс

Falcon Eyes
Артикул: DAN-8856

Октобокс Falcon Eyes FEA-OBII 6 BW – новый световой восьмиугольный модификатор-софтбокс Falcon Eyes диаметром 60 см для управления световым потоком от импульсных вспышек и светодиодных LED осветителей с байонетом Bowens.

Описание

 Октобокс помогает создать мягкое рассеянное освещение, предотвращая появление глубоких теней или бликов. Закрытая конструкция позволяет получить равномерный направленный поток света и избежать нежелательных потерь светового потока. Софтбоксы дают «живой» блик в глазах и на поверхностях объекта, имитирующий естественное освещение.
Байонетное крепление представляет собой литое алюминиевое кольцо с закрепленным на винтах сменным адаптером Bowens.

Характеристики:
 Совместимый тип осветителя: импульсные или светодиодные источники света
 Диаметр: 60 см
 Глубина: 25 см
 Байонет: Bowens (сменное кольцо)
 Материал байонетного кольца: алюминиевый сплав
 Материал спиц: сталь

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