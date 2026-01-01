Falcon Eyes FEA-OBII 6 BW октобокс

Арт. MTG-4109

до конца распродажи 2 дн, 8 ч

Grifon BLS-35 кран-стойка. Кран-стойка имеет телескопическую конструкцию с амортизацией, что позволяет регулировать ее высоту от 1,2 до 2 м. Длина перекладины варьируется от 1,2 до 3 метров. Грузоподъемность стойки составляет 5,0 килограммов, а нагрузка на перекладину ограничена 2,5 кг.