Falcon Eyes FEA-OBII 6 BW октобокс

Октобокс помогает создать мягкое рассеянное освещение, предотвращая появление глубоких теней или бликов. Закрытая конструкция позволяет получить равномерный направленный поток света и избежать нежелательных потерь светового потока. Софтбоксы дают «живой» блик в глазах и на поверхностях объекта, имитирующий естественное освещение.
Байонетное крепление представляет собой литое алюминиевое кольцо с закрепленным на винтах сменным адаптером Bowens.
Характеристики:
Совместимый тип осветителя: импульсные или светодиодные источники света
Диаметр: 60 см
Глубина: 25 см
Байонет: Bowens (сменное кольцо)
Материал байонетного кольца: алюминиевый сплав
Материал спиц: сталь