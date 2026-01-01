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Raylab BS-S3 система подъема для трёх фонов
Raylab BS-S3 система подъема для трёх фонов
Raylab BS-S3 система подъема для трёх фонов
Raylab BS-S3 система подъема для трёх фонов

Raylab BS-S3 система подъема для трёх фонов

Raylab
Артикул: OLE-2557

Применяется для установки и подъема трех фонов, намотанных на втулку с внутренним диаметром 46–78 мм. Два способа установки - на стену и на потолок. Система подъема состоит из 3 кронштейнов, держателей, грузиков, пластиковых цепей. Система подъема оборудована ручным приводом и предотвращает их скручивание, они не мнутся даже при длительном пользовании. Смена полотен выполняется вручную при помощи цепей.

Описание

Комплект помогает оперативно разматывать или убирать рулонный фон, хранить его без повреждения, загрязнения, заломов и складок.

Комплектация

  • кронштейн -2шт,
  • цанговые зажимы - 6шт,
  • цепь пластиковая - 3шт.
  • грузики - 3 шт.

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