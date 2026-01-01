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Raylab RF-02 отражатель 5в1 90x120 см
Raylab RF-02 отражатель 5в1 90x120 см
Raylab RF-02 отражатель 5в1 90x120 см
Raylab RF-02 отражатель 5в1 90x120 см
Raylab RF-02 отражатель 5в1 90x120 см
Raylab RF-02 отражатель 5в1 90x120 см

Raylab RF-02 отражатель 5в1 90x120 см

Raylab
Артикул: DAN-7690

Отражатель на каркасе Raylab RF-02 5 в 1 с пятью цветами (белый, черный, серебряный, золотой и на просвет) размером 90х120 см.

Описание



Рассеиватель (полупрозрачный) Применяется для уменьшения яркости и смягчения света, падающего на снимаемый объект. В яркий солнечный день рассеиватель становится незаменимым инструментом. Позволяет преобразовать световой поток от точечного источника света (вспышки) в более мягкий, подходящий для съемки портретов. Также он может работать на отражение, при этом дает очень мягкую, приглушенную подсветку объекта. Отражатели: Белый – используется для подсветки теневой стороны объекта, не меняет цветовую температуру отражаемого света. Удобен при съемке видео. Серебристый – дает более яркий и жесткий отраженный свет, в сравнении с белым отражателем. Незаменим в облачную погоду. Золотой – по интенсивности сопоставим с серебряным отражателем, но в отличие от последнего придает отраженному свету теплый оттенок. Используется для имитации солнечного света. Поглощение света, флаг Черная сторона отражателя используется для исключения объекта из зоны освещенности. Также позволяет добавить теней на снимаемый объект при чрезмерно равномерном освещении сцены.
В комплект входит чехол на молнии.

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