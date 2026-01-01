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-10 %
Vibrantone VBRT2221 Pink 21 фон бумажный 2,1x11м цвет светло-розовый
Vibrantone VBRT2221 Pink 21 фон бумажный 2,1x11м цвет светло-розовый
Vibrantone VBRT2221 Pink 21 фон бумажный 2,1x11м цвет светло-розовый

Vibrantone VBRT2221 Pink 21 фон бумажный 2,1x11м цвет светло-розовый

Vibrantone
Артикул: DAN-5768

Фон бумажный Vibrantone VBRT2221 Pink 21, размер - 2,1x11 м, цвет - светло-розовый.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x11 м.


Описание

Для использования зафиксируйте фон в держателе и разверните отрезок бумаги необходимой длины. Со временем, когда фон запачкается в процессе съемки, всегда можно отрезать негодную часть и размотать новую. Рулона длиной шесть метров хватит не на одну фотосессию!

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