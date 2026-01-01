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-10 %
Vibrantone VBRT2219 Milk Coffee 19 фон бумажный 2,1x11м цвет латте
Vibrantone VBRT2219 Milk Coffee 19 фон бумажный 2,1x11м цвет латте
Vibrantone VBRT2219 Milk Coffee 19 фон бумажный 2,1x11м цвет латте

Vibrantone VBRT2219 Milk Coffee 19 фон бумажный 2,1x11м цвет латте

Vibrantone
Артикул: DAN-5766

Фон бумажный Vibrantone VBRT2219 Milk Coffee 19, размер - 2,1x11 м, цвет - латте.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x11 м.


Описание

Для использования зафиксируйте фон в держателе и разверните отрезок бумаги необходимой длины. Со временем, когда фон запачкается в процессе съемки, всегда можно отрезать негодную часть и размотать новую. Рулона длиной шесть метров хватит не на одну фотосессию!

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