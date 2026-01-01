Vibrantone VBRT2219 Milk Coffee 19 фон бумажный 2,1x11м цвет латте

Описание

Для использования зафиксируйте фон в держателе и разверните отрезок бумаги необходимой длины. Со временем, когда фон запачкается в процессе съемки, всегда можно отрезать негодную часть и размотать новую. Рулона длиной шесть метров хватит не на одну фотосессию!