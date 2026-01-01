images
Shesha BW-2760 двусторонний виниловый фон черный/белый 2,7х6

Shesha BW-2760 двусторонний виниловый фон черный/белый 2,7х6

Shesha
Артикул: NVF-8184

Shesha – двусторонний виниловый черный/белый фон.

Матовая поверхность идеально убирает возможные при фотосъемке блики. Изготовлен из ПВХ, что делает его износостойким, надежным, легким в уходе (можно мыть). Внутренняя труба позволяет установить фон на систему крепления фонов типа ворота, а также закрепить с помощью настенного крепления. Обратите внимание, что система установки фона в комплект не входит, ее нужно приобрести отдельно! Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер, м – 2,7х6. Вес - 10,0 кг.

Описание

Уникальность фона заключается в том, что основными цветами, используемыми при съемке является черный и белый. Это идеально для съемки в высоком и низком ключе. Также немаловажное значение имеет время службы фона. Материал, из которого изготовлен фон, прослужит долго, т.к. не подвержен большинству механических нагрузок.

Фон можно мыть с неабразивным моющим средством, что является еще одним из важных достоинств. На виниловом фоне можно производить аквасъемку с использованием воды, мыльных пузырей и пены.

Фон намотан на металлическую трубу, которая не позволяет ему провисать при установке на системы крепления. Закрепить фон для съемки можно с помощью системы крепления ворота с использованием дополнительных прищепок и на стену или потолок с помощью настенного или потолочного крепления и подъемника фона.

Виниловый фон является очень тяжелым. Мы рекомендуем установку на систему установки фона с кронштейном и цепочкой, чтобы предотвратить самопроизвольную быструю размотку фона с последующим отрывом от основания.

Комплектация

  • Фон виниловый двусторонний - 1 шт.

Обратите внимание, что система установки фона в комплект не входит, ее нужно приобрести отдельно!

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
Grifon TI W-072 фон пятнистый светлый с коричневыми и серыми пятнами 3х5 м
Grifon TI W-072 фон пятнистый светлый с коричневыми и серыми пятнами 3х5 м
Grifon TI W-072 фон пятнистый светлый с коричневыми и серыми пятнами 3х5 м
Арт. FTR-601
Grifon TI W-072 фон пятнистый светлый с коричневыми и серыми пятнами 3х5 м
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 2 дн, 11 ч

Тканевый фон Grifon W-072 - пятнистый светлый с коричневыми и желто-голубыми пятнами. Материал – хлопок. Размер 3х5 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.

-10 %5 280 ₽
4 750 ₽
В корзину
-5 %
Grifon SB-6090 софтбокс 60х90 см
Grifon SB-6090 софтбокс 60х90 см
Grifon SB-6090 софтбокс 60х90 см
Арт. FTR-1375
Grifon SB-6090 софтбокс 60х90 см
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 12 ч

Grifon SB-6090 – легкий ультракомпактный прямоугольный софтбокс. Устанавливается на ведомую вспышку и LED-приборы для получения мягкого освещения. Подходит для съемки небольших объектов, предметной съемки и т.д. Глубина софтбокса 35 см. Байонетное крепление Bowens. Вес - 1,9 кг. Прибор и стойка приобретаются отдельно.

-5 %2 900 ₽
2 750 ₽
В корзину
Grifon RMII-R универсальный дополнительный приемник для радиосинхронизатора
Арт. NVF-1300
Grifon RMII-R универсальный дополнительный приемник для радиосинхронизатора
Наличие
более 10 шт

Grifon RMII-R – дополнительный приемник работает со студийными вспышками, с накамерными вспышками и, за счет дополнительных шнуров, может применяться как пульт дистанционного спуска затвора для фотоаппарата. На приемнике есть гнездо для зонта и крепление на стойку, что позволяет устанавливать его непосредственно на стойку или штатив без специальных держателей.

Внимание! При использовании с накамерными вспышками возможна работа только по центральному контакту (ручной режим).

1 040 ₽
В корзину
Fotokvant RAC-BR комплект держателей (гантели)
Fotokvant RAC-BR комплект держателей (гантели)
Fotokvant RAC-BR комплект держателей (гантели)
Арт. NVF-2146
Fotokvant RAC-BR комплект держателей (гантели)
Наличие
более 10 шт

Fotokvant RAC-BR – комплект держателей (гантелей) для установки рулонных фонов на кронштейны (крюки). В комплект входят, кроме гантелей, грузик и пластиковая цепь.

1 520 ₽
В корзину

Видео

Макс Пенсон
Макс Пенсон
Мобильная система установки фона Phottix Collapsible Q-Drop KIT. Видеообзор + лайфхаки для хромакеев
Мобильная система установки фона Phottix Collapsible Q-Drop KIT. Видеообзор + лайфхаки для хромакеев
Green screen - before and after
Green screen - before and after
Монопод KingJoy MP-208F. Обзор
Монопод KingJoy MP-208F. Обзор
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.