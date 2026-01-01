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SmallRig 2981B фиксатор кабеля HDMI / USB-C для цифровых камер R5 / R6 / R5C
SmallRig 2981B фиксатор кабеля HDMI / USB-C для цифровых камер R5 / R6 / R5C
SmallRig 2981B фиксатор кабеля HDMI / USB-C для цифровых камер R5 / R6 / R5C

SmallRig 2981B фиксатор кабеля HDMI / USB-C для цифровых камер R5 / R6 / R5C

SmallRig
Артикул: MTG-0780

SmallRig 2981B фиксатор кабеля HDMI / USB-C для цифровых камер R5 / R6 / R5C. Фиксатор SmallRig 2981B предотвращает случайное выдергивание кабеля HDMI и USB Type-C из камеры Canon R5 / R6 / R5 C. Он крепиться на клетке SmallRig 2982B двумя винтами М3. Фиксатор изготовлен из прочного алюминиевого сплава, а его конструкция позволяет индивидуально зажимать каждый кабель в зависимости от размера штекера, с помощью двух винтов ¼» с накаткой. Для более надежной фиксации можно использовать шестигранный ключ, входящий в комплект.

Описание

SmallRig 2981B – фиксатор кабеля HDMI / USB-C для Canon R5 / R6 / R5C

SmallRig 2981B (артикул MTG-0780) – это фиксатор кабеля HDMI и USB Type-C, предназначенный для камер Canon R5, R6 и R5 C. Аксессуар предотвращает случайное выдергивание кабелей во время съёмки, что особенно важно при работе с внешними мониторами, рекордерами и другим оборудованием, подключённым через HDMI или USB-C.

Фиксатор крепится на клетку SmallRig 2982B с помощью двух винтов М3 и позволяет индивидуально зажимать каждый кабель в зависимости от размера штекера с помощью двух винтов 1/4" с накаткой. Изготовленный из прочного алюминиевого сплава, он обеспечивает надёжную защиту соединений и продлевает срок службы портов камеры.

Назначение и применение

  • Защита кабелей HDMI и USB-C: предотвращает выдергивание при активной работе.
  • Работа с внешними мониторами: для надёжного подключения мониторов и рекордеров.
  • Использование с клеткой SmallRig 2982B: совместимость с профессиональными риг-системами.
  • Студийная и выездная съёмка: защита портов камеры от повреждений.

Ключевые особенности

  • Совместимость: клетка SmallRig 2982B для Canon R5 / R6 / R5C.
  • Крепление: два винта М3 для надёжной фиксации на клетке.
  • Индивидуальный зажим: два винта 1/4" для регулировки под размер штекера.
  • Материал: прочный алюминиевый сплав.
  • Надёжность: предотвращает случайное выдергивание кабеля.
  • Комплектация: шестигранный ключ в комплекте для точной фиксации.

Технические характеристики

  • Тип: фиксатор кабеля HDMI / USB-C
  • Бренд: SmallRig
  • Модель: 2981B
  • Совместимость: Canon R5 / R6 / R5C с клеткой SmallRig 2982B
  • Крепление: винты М3 (к клетке), винты 1/4" (зажим кабелей)
  • Материал: алюминиевый сплав
  • Цвет: чёрный
  • Комплектация: фиксатор, шестигранный ключ

Как использовать фиксатор

  1. Установка на клетку: закрепите фиксатор на клетке SmallRig 2982B с помощью двух винтов М3.
  2. Подключение кабеля: вставьте кабель HDMI или USB-C в соответствующий порт камеры.
  3. Фиксация кабеля: зажмите кабель винтами 1/4" на фиксаторе, отрегулировав их под размер штекера.
  4. Затяжка: при необходимости используйте шестигранный ключ для более надёжной фиксации.

Преимущества использования

  • Безопасность: предотвращает повреждение портов камеры.
  • Надёжность: прочная алюминиевая конструкция.
  • Универсальность: подходит для HDMI и USB-C кабелей.
  • Простота установки: быстрый монтаж на клетку.

Совместимость с аксессуарами

  • Клетка: SmallRig 2982B для Canon R5 / R6 / R5C.
  • Кабели: HDMI и USB Type-C различных размеров.

Уход и хранение

  • Храните фиксатор в сухом месте, защищённом от пыли и влаги.
  • Периодически проверяйте затяжку винтов.
  • При загрязнении протирайте мягкой сухой тканью.

Комплектация

  • Фиксатор кабеля SmallRig 2981B – 1 шт.
  • Шестигранный ключ – 1 шт.

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Арт. MTG-0780
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Наличие
в наличии 4-10 шт

SmallRig 2981B фиксатор кабеля HDMI / USB-C для цифровых камер R5 / R6 / R5C. Фиксатор SmallRig 2981B предотвращает случайное выдергивание кабеля HDMI и USB Type-C из камеры Canon R5 / R6 / R5 C. Он крепиться на клетке SmallRig 2982B двумя винтами М3. Фиксатор изготовлен из прочного алюминиевого сплава, а его конструкция позволяет индивидуально зажимать каждый кабель в зависимости от размера штекера, с помощью двух винтов ¼» с накаткой. Для более надежной фиксации можно использовать шестигранный ключ, входящий в комплект.

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