SmallRig 2981B фиксатор кабеля HDMI / USB-C для цифровых камер R5 / R6 / R5C

Описание

SmallRig 2981B – фиксатор кабеля HDMI / USB-C для Canon R5 / R6 / R5C

SmallRig 2981B (артикул MTG-0780) – это фиксатор кабеля HDMI и USB Type-C, предназначенный для камер Canon R5, R6 и R5 C. Аксессуар предотвращает случайное выдергивание кабелей во время съёмки, что особенно важно при работе с внешними мониторами, рекордерами и другим оборудованием, подключённым через HDMI или USB-C.

Фиксатор крепится на клетку SmallRig 2982B с помощью двух винтов М3 и позволяет индивидуально зажимать каждый кабель в зависимости от размера штекера с помощью двух винтов 1/4" с накаткой. Изготовленный из прочного алюминиевого сплава, он обеспечивает надёжную защиту соединений и продлевает срок службы портов камеры.

Назначение и применение

Защита кабелей HDMI и USB-C: предотвращает выдергивание при активной работе.

предотвращает выдергивание при активной работе. Работа с внешними мониторами: для надёжного подключения мониторов и рекордеров.

для надёжного подключения мониторов и рекордеров. Использование с клеткой SmallRig 2982B: совместимость с профессиональными риг-системами.

совместимость с профессиональными риг-системами. Студийная и выездная съёмка: защита портов камеры от повреждений.

Ключевые особенности

Совместимость: клетка SmallRig 2982B для Canon R5 / R6 / R5C.

клетка SmallRig 2982B для Canon R5 / R6 / R5C. Крепление: два винта М3 для надёжной фиксации на клетке.

два винта М3 для надёжной фиксации на клетке. Индивидуальный зажим: два винта 1/4" для регулировки под размер штекера.

два винта 1/4" для регулировки под размер штекера. Материал: прочный алюминиевый сплав.

прочный алюминиевый сплав. Надёжность: предотвращает случайное выдергивание кабеля.

предотвращает случайное выдергивание кабеля. Комплектация: шестигранный ключ в комплекте для точной фиксации.

Технические характеристики

Тип: фиксатор кабеля HDMI / USB-C

фиксатор кабеля HDMI / USB-C Бренд: SmallRig

SmallRig Модель: 2981B

2981B Совместимость: Canon R5 / R6 / R5C с клеткой SmallRig 2982B

Canon R5 / R6 / R5C с клеткой SmallRig 2982B Крепление: винты М3 (к клетке), винты 1/4" (зажим кабелей)

винты М3 (к клетке), винты 1/4" (зажим кабелей) Материал: алюминиевый сплав

алюминиевый сплав Цвет: чёрный

чёрный Комплектация: фиксатор, шестигранный ключ

Как использовать фиксатор

Установка на клетку: закрепите фиксатор на клетке SmallRig 2982B с помощью двух винтов М3. Подключение кабеля: вставьте кабель HDMI или USB-C в соответствующий порт камеры. Фиксация кабеля: зажмите кабель винтами 1/4" на фиксаторе, отрегулировав их под размер штекера. Затяжка: при необходимости используйте шестигранный ключ для более надёжной фиксации.

Преимущества использования

Безопасность: предотвращает повреждение портов камеры.

предотвращает повреждение портов камеры. Надёжность: прочная алюминиевая конструкция.

прочная алюминиевая конструкция. Универсальность: подходит для HDMI и USB-C кабелей.

подходит для HDMI и USB-C кабелей. Простота установки: быстрый монтаж на клетку.

Совместимость с аксессуарами

Клетка: SmallRig 2982B для Canon R5 / R6 / R5C.

SmallRig 2982B для Canon R5 / R6 / R5C. Кабели: HDMI и USB Type-C различных размеров.

Уход и хранение