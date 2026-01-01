SmallRig 2981B фиксатор кабеля HDMI / USB-C для цифровых камер R5 / R6 / R5C

SmallRig 2981B – фиксатор кабеля HDMI / USB-C для Canon R5 / R6 / R5C
SmallRig 2981B (артикул MTG-0780) – это фиксатор кабеля HDMI и USB Type-C, предназначенный для камер Canon R5, R6 и R5 C. Аксессуар предотвращает случайное выдергивание кабелей во время съёмки, что особенно важно при работе с внешними мониторами, рекордерами и другим оборудованием, подключённым через HDMI или USB-C.
Фиксатор крепится на клетку SmallRig 2982B с помощью двух винтов М3 и позволяет индивидуально зажимать каждый кабель в зависимости от размера штекера с помощью двух винтов 1/4" с накаткой. Изготовленный из прочного алюминиевого сплава, он обеспечивает надёжную защиту соединений и продлевает срок службы портов камеры.
Назначение и применение
- Защита кабелей HDMI и USB-C: предотвращает выдергивание при активной работе.
- Работа с внешними мониторами: для надёжного подключения мониторов и рекордеров.
- Использование с клеткой SmallRig 2982B: совместимость с профессиональными риг-системами.
- Студийная и выездная съёмка: защита портов камеры от повреждений.
Ключевые особенности
- Совместимость: клетка SmallRig 2982B для Canon R5 / R6 / R5C.
- Крепление: два винта М3 для надёжной фиксации на клетке.
- Индивидуальный зажим: два винта 1/4" для регулировки под размер штекера.
- Материал: прочный алюминиевый сплав.
- Надёжность: предотвращает случайное выдергивание кабеля.
- Комплектация: шестигранный ключ в комплекте для точной фиксации.
Технические характеристики
- Тип: фиксатор кабеля HDMI / USB-C
- Бренд: SmallRig
- Модель: 2981B
- Совместимость: Canon R5 / R6 / R5C с клеткой SmallRig 2982B
- Крепление: винты М3 (к клетке), винты 1/4" (зажим кабелей)
- Материал: алюминиевый сплав
- Цвет: чёрный
- Комплектация: фиксатор, шестигранный ключ
Как использовать фиксатор
- Установка на клетку: закрепите фиксатор на клетке SmallRig 2982B с помощью двух винтов М3.
- Подключение кабеля: вставьте кабель HDMI или USB-C в соответствующий порт камеры.
- Фиксация кабеля: зажмите кабель винтами 1/4" на фиксаторе, отрегулировав их под размер штекера.
- Затяжка: при необходимости используйте шестигранный ключ для более надёжной фиксации.
Преимущества использования
- Безопасность: предотвращает повреждение портов камеры.
- Надёжность: прочная алюминиевая конструкция.
- Универсальность: подходит для HDMI и USB-C кабелей.
- Простота установки: быстрый монтаж на клетку.
Совместимость с аксессуарами
- Клетка: SmallRig 2982B для Canon R5 / R6 / R5C.
- Кабели: HDMI и USB Type-C различных размеров.
Уход и хранение
- Храните фиксатор в сухом месте, защищённом от пыли и влаги.
- Периодически проверяйте затяжку винтов.
- При загрязнении протирайте мягкой сухой тканью.