SmallRig 2187B ручка боковая Wooden NATO Side Handle

Ваш город:
Москва
Малая Семеновская 3с6
Время работы:
Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Ручка боковая SmallRig 2187B Wooden NATO Side Handle.
Деревянная боковая ручка предназначена для удобной съемки с рук. Она фиксируется зажимом НАТО, что позволяет произвести быстрый ее монтаж и демонтаж, и подходит для любой клетки имеющей крепление НАТО. Ручка имеет холодный башмак и резьбовые отверстия 1/4" и 3/8" сверху, которые позволяют устанавливать другие аксессуары. Изготовлена из алюминия и дерева. Вес - 207 г.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter