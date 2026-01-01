images
images
images
images
images
images
SmallRig 2187B ручка боковая Wooden NATO Side Handle
SmallRig 2187B ручка боковая Wooden NATO Side Handle
SmallRig 2187B ручка боковая Wooden NATO Side Handle
SmallRig 2187B ручка боковая Wooden NATO Side Handle
SmallRig 2187B ручка боковая Wooden NATO Side Handle
SmallRig 2187B ручка боковая Wooden NATO Side Handle

SmallRig 2187B ручка боковая Wooden NATO Side Handle

SmallRig
Артикул: DAN-4992

Ручка боковая SmallRig 2187B Wooden NATO Side Handle.

Деревянная боковая ручка предназначена для удобной съемки с рук. Она фиксируется зажимом НАТО, что позволяет произвести быстрый ее монтаж и демонтаж, и подходит для любой клетки имеющей крепление НАТО. Ручка имеет холодный башмак и резьбовые отверстия 1/4" и 3/8" сверху, которые позволяют устанавливать другие аксессуары. Изготовлена из алюминия и дерева. Вес - 207 г.

Описание

SmallRig 2187B ручка боковая Wooden NATO Side Handle

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Как стать звездным влогером 2
Как стать звездным влогером 2
Как выбирать вспышку-2. Обзор девяти вспышек YongNuo
Как выбирать вспышку-2. Обзор девяти вспышек YongNuo
Настольное крепление для фото-, видеоблогеров и не только. Обзор Fotokvant KPP-05 и Fotokvant KPP-07
Настольное крепление для фото-, видеоблогеров и не только. Обзор Fotokvant KPP-05 и Fotokvant KPP-07
Радиосинхронизаторы Wansen WT4 для накамерных и студийных вспышек
Радиосинхронизаторы Wansen WT4 для накамерных и студийных вспышек
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.