SmallRig 2187B ручка боковая Wooden NATO Side Handle

Артикул: DAN-4992

Ручка боковая SmallRig 2187B Wooden NATO Side Handle.

Деревянная боковая ручка предназначена для удобной съемки с рук. Она фиксируется зажимом НАТО, что позволяет произвести быстрый ее монтаж и демонтаж, и подходит для любой клетки имеющей крепление НАТО. Ручка имеет холодный башмак и резьбовые отверстия 1/4" и 3/8" сверху, которые позволяют устанавливать другие аксессуары. Изготовлена из алюминия и дерева. Вес - 207 г.