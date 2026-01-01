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Selens 6923600488075 Stabilizer Grip Universal Side Handle рукоятка для клетки
Selens 6923600488075 Stabilizer Grip Universal Side Handle рукоятка для клетки
Selens 6923600488075 Stabilizer Grip Universal Side Handle рукоятка для клетки
Selens 6923600488075 Stabilizer Grip Universal Side Handle рукоятка для клетки
Selens 6923600488075 Stabilizer Grip Universal Side Handle рукоятка для клетки
Selens 6923600488075 Stabilizer Grip Universal Side Handle рукоятка для клетки

Selens 6923600488075 Stabilizer Grip Universal Side Handle рукоятка для клетки

Selens
Артикул: MTG-3236

Selens 6923600488075 Stabilizer Grip Universal Side Handle рукоятка для клетки. Обрезиненная рукоятка, ключ-шестигранник на магните в комплекте. Горячий башмак с фиксатором. Резьбы присоединения 1/4". Рекомендуется использовать с Selens 6923600589802 клетка для смартфона.

Описание

Selens 6923600488075 Stabilizer Grip Universal Side Handle рукоятка для клетки

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