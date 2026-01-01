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SmallRig 3894 Side Handle for Cellphone боковая ручка для клеток смартфонов
SmallRig 3894 Side Handle for Cellphone боковая ручка для клеток смартфонов
SmallRig 3894 Side Handle for Cellphone боковая ручка для клеток смартфонов

SmallRig 3894 Side Handle for Cellphone боковая ручка для клеток смартфонов

SmallRig
Артикул: OLE-2004

SmallRig 3894 Side Handle for Cellphone боковая ручка для клеток смартфонов

Боковая ручка, совместимая с клетками SmallRig для смартфонов (определенные модели клеток). Разъем «холодный башмак». Можно закрепить с правой или левой стороны клетки. Предусмотрена регулировка положения ручки по высоте.

Описание

Ручка совместима с кистевым ремнем SmallRig PAC2456 для более безопасной и стабильной съемки с рук.

Совместимые клетки: 3561, 3562, 3734, 3563, 3611, 3077, 2791, CPU2494, CPU2391B и другие.

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