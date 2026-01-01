SmallRig 3884 клетка для цифровой камеры Canon EOS R3

Основные особенности:
1. Полноразмерная клетка.
2. Надежная фиксация камеры с трех сторон исключает люфт и проворачивание.
3. Несколько типов креплений для установки дополнительных аксессуаров и устройств: резьба ¼", ARRI ⅜", и разъем «холодный башмак».
4. Крепление совместимое с Arca Swiss на нижней и боковых площадках для быстрой установки на штатив или электронный стабилизатор.
Конструкция клетки не ограничивает доступ ко всем органам управления, разъемам и аккумулятору камеры. Несколько типов креплений предназначены для монтажа аксессуаров и устройств. Например, верхней ручки SmallRig 2165С (резьба ARRI ⅜") или боковой ручки SmallRig HSN2093C (резьба ¼"). Разъем «холодный башмак» можно использовать для установки микрофона или светодиодного осветителя.
Нижняя и левая площадки клетки совместимы с креплением Arca Swiss, это позволяет быстро устанавливать/снимать клетку со штатива или электронного стабилизатора и менять положение кадра с горизонтального на вертикальный и обратно. Два отверстия с резьбой ¼" на передней панели предназначены для крепления держателя 15мм направляющих SmallRig 942 или SmallRig 3276. Направляющие можно использовать для установки Компендиумом, поддержек для объектива и систем фоллоу-фокус.
Обратите внимание, Это ВАЖНО:
1. Точки крепления, расположенные с левой стороны клетки не могут быть использованы при установке камеры на штатив в вертикальном положении.
2. При установке камеры в клетку поворотный экран можно наклоняться вперед и назад на 50°.
Характеристики:
- Материал - Алюминиевый сплав
- Крепление - Резьба 1/4", 3/8", ARRI 3/8", разъем «холодный башмак», крепление Arca Swiss
- Совместимые камеры - Canon EOS R3.