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SmallRig 3884 клетка для цифровой камеры Canon EOS R3
SmallRig 3884 клетка для цифровой камеры Canon EOS R3
SmallRig 3884 клетка для цифровой камеры Canon EOS R3
SmallRig 3884 клетка для цифровой камеры Canon EOS R3

SmallRig 3884 клетка для цифровой камеры Canon EOS R3

SmallRig
Артикул: MTG-2022

SmallRig 3884 клетка для цифровой камеры Canon EOS R3. Клетка SmallRig 3884 обеспечивает дополнительную защиту цифровой камеры Canon EOS R3 и установку на неё необходимых для съемки аксессуаров и устройств. Камера надежно фиксируется в клетке с трех сторон, винтом ¼" снизу и двумя винтами М2,5 по бокам. Это гарантирует надежное соединение без люфтов и предохраняет корпус камеры от появления царапин и потертостей.

Описание

Основные особенности:
1. Полноразмерная клетка.
2. Надежная фиксация камеры с трех сторон исключает люфт и проворачивание.
3. Несколько типов креплений для установки дополнительных аксессуаров и устройств: резьба ¼", ARRI ⅜", и разъем «холодный башмак».
4. Крепление совместимое с Arca Swiss на нижней и боковых площадках для быстрой установки на штатив или электронный стабилизатор.

Конструкция клетки не ограничивает доступ ко всем органам управления, разъемам и аккумулятору камеры. Несколько типов креплений предназначены для монтажа аксессуаров и устройств. Например, верхней ручки SmallRig 2165С (резьба ARRI ⅜") или боковой ручки SmallRig HSN2093C (резьба ¼"). Разъем «холодный башмак» можно использовать для установки микрофона или светодиодного осветителя.
Нижняя и левая площадки клетки совместимы с креплением Arca Swiss, это позволяет быстро устанавливать/снимать клетку со штатива или электронного стабилизатора и менять положение кадра с горизонтального на вертикальный и обратно. Два отверстия с резьбой ¼" на передней панели предназначены для крепления держателя 15мм направляющих SmallRig 942 или SmallRig 3276. Направляющие можно использовать для установки Компендиумом, поддержек для объектива и систем фоллоу-фокус.

Обратите внимание, Это ВАЖНО:
1. Точки крепления, расположенные с левой стороны клетки не могут быть использованы при установке камеры на штатив в вертикальном положении.
2. При установке камеры в клетку поворотный экран можно наклоняться вперед и назад на 50°.

Характеристики:

  • Материал - Алюминиевый сплав
  • Крепление - Резьба 1/4", 3/8", ARRI 3/8", разъем «холодный башмак», крепление Arca Swiss
  • Совместимые камеры - Canon EOS R3.

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