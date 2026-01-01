Fotokvant VCB-03 ручка-держатель с креплением для оборудования

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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant VCB-03 ручка-держатель для нижнего угла съемки. Держатель изготовлен из алюминия. Устанавливается в "горячий башмак" камеры. Имеет 3 гнезда "холодный башмак" и множество отверстий с резьбами 3/8" и 1/4 " для установки дополнительного оборудования. Размеры 130х64 мм. Вес 166 гр.
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