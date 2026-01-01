Fotokvant VCB-03 ручка-держатель с креплением для оборудования

Артикул: MTG-2222

Fotokvant VCB-03 ручка-держатель для нижнего угла съемки. Держатель изготовлен из алюминия. Устанавливается в "горячий башмак" камеры. Имеет 3 гнезда "холодный башмак" и множество отверстий с резьбами 3/8" и 1/4 " для установки дополнительного оборудования. Размеры 130х64 мм. Вес 166 гр.