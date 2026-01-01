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SmallRig 4439 площадка для аксессуаров Bottom Mount Plate (серебряная) для камеры A7C II / A7CR
SmallRig 4439 площадка для аксессуаров Bottom Mount Plate (серебряная) для камеры A7C II / A7CR
SmallRig 4439 площадка для аксессуаров Bottom Mount Plate (серебряная) для камеры A7C II / A7CR
SmallRig 4439 площадка для аксессуаров Bottom Mount Plate (серебряная) для камеры A7C II / A7CR

SmallRig 4439 площадка для аксессуаров Bottom Mount Plate (серебряная) для камеры A7C II / A7CR

SmallRig
Артикул: MTG-3437

SmallRig 4439 площадка для аксессуаров Bottom Mount Plate (серебряная) для камеры A7C II / A7CR. Выполнена из алюминия, совместимые камеры Sony A7CII / A7CR. Позволяет устанавливать камеру напрямую в головки штативов системы Arca Swiss.

Описание

Характеристики:

  • Вес, кг 0.09
  • Материал Алюминиевый сплав
  • Совместимые камеры Sony A7CII / A7CR
  • Крепление Резьба 1/4", разъем QD, крепление Arca Swiss

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