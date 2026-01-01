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SmallRig 2772 Lightweight Side Handle боковая облегченная ручка для клеток смартфонов
SmallRig 2772 Lightweight Side Handle боковая облегченная ручка для клеток смартфонов
SmallRig 2772 Lightweight Side Handle боковая облегченная ручка для клеток смартфонов

SmallRig 2772 Lightweight Side Handle боковая облегченная ручка для клеток смартфонов

SmallRig
Артикул: OLE-1996

SmallRig 2772 Lightweight Side Handle боковая облегченная ручка ручка для клеток смартфонов

Облегченная боковая ручка, совместимая с клетками SmallRig для смартфонов (определенные модели клеток). Встроенный ключ для крепления и регулировки положения ручки. Три резьбовых отверстия ¼» для установки дополнительных аксессуаров.

Описание

Ручка совместима с кистевым ремнем SmallRig PAC2456 для более безопасной и стабильной съемки с рук.

Совместимые клетки: CPU2391B, CPU2494, 2791, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 3074, 3075, 3077

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