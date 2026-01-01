Артикул: MTG-3237

Selens 6923600487702 SHL-8A Universal Lifting Handle рукоятка для камеры. Рукоятка для подвеса камеры через "горячий башмак". Оснащена разъемом "горячий башмак" с фиксатором, отверстием для риг-направляющей с фиксатором и резьбами 1/4" и 3/8".

