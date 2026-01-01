Phottix 50660 ES-62 бленда для объектива Canon EF 50mm F/1.8 II

Fotokvant CAP-49-Canon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Canon. Диаметр – 49 mm.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Бленда Phottix (50660) ES-62 для объектива Canon EF 50mm F/1.8 II.
Бленда для объектива Canon EF 50mm F/1.8 II. Использование бленды ограничивает попадание нежелательного бокового света при съемке, увеличивая контрастность и естественность цветопередачи. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара. Обратите внимание! Бленда не подходит для Canon EF 50mm f1.8 STM.
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Fotokvant CAP-49-Canon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Canon. Диаметр – 49 mm.
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