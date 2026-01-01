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Phottix 50660 ES-62 бленда для объектива Canon EF 50mm F/1.8 II

Phottix 50660 ES-62 бленда для объектива Canon EF 50mm F/1.8 II

Phottix
Артикул: DAN-3616

Бленда Phottix (50660) ES-62 для объектива Canon EF 50mm F/1.8 II.

Бленда для объектива Canon EF 50mm F/1.8 II. Использование бленды ограничивает попадание нежелательного бокового света при съемке, увеличивая контрастность и естественность цветопередачи. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара. Обратите внимание! Бленда не подходит для Canon EF 50mm f1.8 STM.


Описание

Phottix 50660 ES-62 бленда для объектива Canon EF 50mm F/1.8 II

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